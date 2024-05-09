С Днем Великой Победы!!!

Вот уже 79 лет этот праздник широко отмечают не только на территории бывшего СССР, но и в других странах. В День Победы отдают дань памяти павшим бойцам и чествуют ветеранов — тех, что еще с нами, и тех, кто уже ушел.

Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в немецком городе Карлхорст 8 мая в 22:43 (в 00:43 9 мая по Москве). Принимал капитуляцию нацистов маршал Георгий Жуков. Поэтому именно 9 Мая мы празднуем Победу!

От имени нашего издательства мы хотим поздравить всех людей с этим прекрасным днем! Пусть будет мир, свет, добро и чистое небо над нами!

По ходу прохождения Бессмертного полка, наша редакция будет обеспечивать звуковой ряд шествия, которое состоится сегодня вечером в центре города. Споем любимые и дорогие сердцу песни вместе!

С Днем Победы! За мир! За добро! За наших ветеранов!

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