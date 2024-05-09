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Новости Более 400 работников шоколадной фабрики бастуют в Канаде
daaria.rf

Более 400 работников шоколадной фабрики бастуют в Канаде

Степан Артемьевский Май 9, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Более 400 работников шоколадной фабрики бастуют в Канаде отключены 0 Просмотров

Сотни рабочих шоколадной фабрики “Нестле” в Торонто объявили забастовку в минувший понедельник.

 

Как сообщает CBC News, забастовка была объявлена профсоюзом Unifor в воскресенье вечером. По словам представителей профсоюза, они не смогли договориться об условиях нового трудового договора с производителем шоколада.

Работники требовали улучшения пенсионных условий, а также отказались замораживать зарплату на два года.

По данным профсоюза, в забастовке принял участие 461 работник фабрики, включая машинистов, упаковщиков, фасовщиков, разнорабочих и квалифицированных рабочих.

Предприятие производит шоколадные конфеты, которые продаются во многих странах мира, в том числе в России, в Казахстане и в Молдавии.

В компании заявили, что забастовка “не окажет немедленного влияния на наличие продукции в магазинах”, сообщает газета.

В то же время компания разочарована тем, что работники отвергли предварительное соглашение. Руководство планирует “работать с профсоюзом, чтобы вернуть сотрудников к работе”.

Новый график переговоров пока не объявлен.

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