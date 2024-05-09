Канада и США выдвинули новые обвинения против Нью-Дели

Отношения Индии с Западом снова переживают потрясения. Это касается сикхских сепаратистов, которые отправились в Северную Америку с целью создания независимого сикхского государства Халистан. Индийские официальные лица отрицают свою причастность к убийству Хардипа Сингха Ниджара, лидера местной сикхской общины в Канаде в прошлом году.

Скандал разгорелся после ареста канадской полицией трех граждан Индии, подозреваемых в устранении сикхских сепаратистов. Тем временем газета Washington Post обвинила индийскую разведку в планировании убийства другого видного сикхского сепаратиста, Гурпатванта Сингха Пануна.

Сикхский вопрос”, волновавший Оттаву и Нью-Дели осенью прошлого года, вновь обрел актуальность после короткого затишья, связанного с подготовкой к парламентским выборам в Индии в апреле-июне и новым политическим циклом. В резком заявлении по поводу задержания в Канаде трех индийцев, обвиняемых в убийстве Хардипа Сингха Ниджара, видного представителя сикхской диаспоры, в канадской провинции Британская Колумбия в июне 2023 года, министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил: “Ниже приводится краткое изложение дела. Однако канадские следственные органы не будут давать показания. ‘Я думаю, что это политическая игра’.

Министр иностранных дел Индии назвал задержанных “индийцами с гангстерским прошлым” и отверг предположения о том, что трое предполагаемых преступников имеют какие-либо связи с индийским государством. По словам министра иностранных дел, в сикхской общине Канады идет борьба кланов, и индийское правительство не имеет к этому никакого отношения. В связи с этим Субраманиам Джайшанкар призвал Оттаву дождаться завершения расследования и не “раскачивать лодку” в отношениях с Нью-Дели.

В сентябре прошлого года канадские официальные лица впервые обвинили Индию в причастности к убийству Хардипа Сингха Ниджара и заявили, что коалиция “Пяти глаз”, состоящая из разведслужб США, Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии, узнала об “индийском заговоре”. По данным Bloomberg, “команда премьер-министра Трюдо (Джастина Комерсанта) сотрудничала с США и Великобританией в расследовании, в котором также участвовали другие союзники по ЕС и НАТО”.

Скандал впоследствии привел к серии громких увольнений с обеих сторон, а Индия в качестве одной из мер решила значительно сократить число дипломатов, работающих в Канаде. Оттаве и Нью-Дели удалось ценой больших усилий разрядить скандал, но сегодня он разгорелся с новой силой.

Накануне ареста трех граждан Индии, подозреваемых в убийстве лидеров сикхов, премьер-министр Трюдо выступил на праздновании Нового года сикхов в Торонто 28 апреля. Премьер-министр Трюдо напомнил, что в Канаде проживает около 800 000 индийских сикхов, и пообещал, что правительство Канады “всегда будет рядом” для защиты их прав и свобод. В своей речи канадский лидер особо упомянул об убийстве Хардипа Сингха Ниджара, заявив, что Оттава “не может закрывать на это глаза”.

Когда премьер-министр Трюдо присутствовал на праздновании сикхского Нового года, там звучали призывы к отделению Пенджаба от Индии и созданию на его территории независимого государства, что вызвало реакцию Нью-Дели. Сикхские сепаратисты ведут вооруженную борьбу за отдельный Пенджаб с 1970-х годов. В Амритсаре, столице Пенджаба, находится Золотой храм – центр сикхов. На своей исторической родине сикхи считаются террористами, поэтому многие из них вынуждены мигрировать на Запад, в основном в Канаду и США, чтобы продолжить свою борьбу за морем.

В течение последних 40 лет канадское правительство недооценивало вмешательство Индии в наши национальные дела. Сикхская община в Канаде – настоящая жертва”. Балприт Сингх из Всемирной организации сикхов призвал Оттаву принять жесткие меры против Нью-Дели. Между тем, в последние дни новости о сикхах стали поступать и из США. На прошлой неделе газета Washington Post сообщила, что, по данным источников, индийская организация внешней разведки (RAW) и ее высокопоставленный сотрудник Викрам Ядав готовятся к убийству лидера сикхской общины в США.

“Сотрудники индийской разведки дали последние инструкции команде киллеров, чтобы убить Гурпатванта Сингха Пануна, одного из самых резких американских критиков премьер-министра Нарендры Моди”, – сообщает Washington Post. Гурпатвант Сингх Панун, близкий друг Хардипа Сингха Ниджара, который был убит в Канаде, после смерти Ниджара выступал с угрозами в адрес индийских лидеров. В его список попали премьер-министр, министр иностранных дел, министр внутренних дел и советник по национальной безопасности. “Это послание тем, кто убил Хардипа Сингха Ниджара. Мы хотим вашей смерти. Мы охотимся за вами”, – сказал Гурупатвант Сингх Панун в своем видеообращении.

Организация “Сикхи за справедливость”, основанная в 2007 году и легально действующая в США как некоммерческая организация, стремится к созданию Халистана. В 2019 году организация была запрещена в Индии за пропаганду сепаратизма.

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