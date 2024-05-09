Канадские фермеры опасаются ограничений на привлечение иностранных работников

Канадские фермеры опасаются, что сокращение числа “временных иммигрантов” приведет к уменьшению количества сезонных иностранных рабочих на канадских сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях.

Согласно бюджету Канады на 2024 год, правительство “сократит долю временных жителей в Канаде до 5 процентов населения в течение следующих трех лет”, что составляет около 600 000 человек. Джанет Клайден, специалист по кадрам Канадской ассоциации производителей грибов, считает, что решение приравнять гастарбайтеров к иностранным студентам несправедливо.

“Это приравнивает программу временных иностранных работников в сельскохозяйственном секторе к программе иностранных студентов, а это две совершенно разные программы. Одна из них находится в ведении Министерства иммиграции Канады, а другая – в ведении Министерства занятости и социального развития Канады (ESDC)”, – сказал Клайден.

В марте премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что число временных жителей выросло до 6,5 процента населения страны, что “оказывает огромное давление на рынок аренды”. “Мы очень внимательно следим за тем, чтобы временные жители, будь то иностранные студенты или временные иностранные рабочие, не оказывали давления на наш жилищный фонд”.

Ассоциация грибоводов Канады сообщает, что, по данным Статистического управления Канады (StatCan), в Канаде “более 807 000 иностранных студентов живут в городских районах”; по оценкам StatCan, в 2023 году в сельском хозяйстве будет работать 70 000 гастарбайтеров.

“Эти районы малонаселенные, и работникам предоставляется оплачиваемое работодателем жилье, которое во многих случаях уже существует”, – сказал Клайден, добавив, что временные работники занимают должности, необходимые для ведения бизнеса.

Оценка экономического воздействия не проводилась. Не было проведено никаких консультаций с провинциями или Министерством сельского хозяйства Канады”, – сказал он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.