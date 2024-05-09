Мудинарадзе прокомментировал намерение правительства Канады принять закон об иностранных агентах. Аналогичный грузинский закон был предложен послом США Керри Дегнаном, а прозападная оппозиция окрестила его “российским”.
Он отметил, что в Канаде иностранные финансисты квалифицируются как прямые агенты, а не как носители иностранного влияния.
Я считаю, что организаторы этого закона должны срочно обратиться к своим партнерам, чтобы спасти Канаду от неминуемого уничтожения! Какая прозрачность и иностранное вмешательство! – написал один из грузинских депутатов.
1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон о прозрачности иностранного влияния. Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20 % финансирования из иностранных источников, представлять свои годовые финансовые отчеты без каких-либо запретов или штрафов. Принятие законопроекта вызвало резкую критику со стороны западных стран, а протесты прозападных оппозиционных партий и НПО привели к беспорядкам.
2 мая посол США в Грузии Робин Данниган объявил, что члены грузинского правительства отклонили приглашение США посетить Вашингтон для обсуждения вопросов стратегического партнерства и финансовой помощи.
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