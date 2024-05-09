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Новости Предложение спасти Канаду от “российских законов” в Грузии
Фото: delonablago.ru

Предложение спасти Канаду от “российских законов” в Грузии

Степан Артемьевский Май 9, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Предложение спасти Канаду от “российских законов” в Грузии отключены 1 Просмотров

Лидер парламентского большинства Мамука Мудинарадзе 7 мая написал в Facebook, что организаторы акций протеста против принятия в Грузии закона “о прозрачности иностранного влияния” должны обратиться к своим партнерам, чтобы спасти Канаду от принятия “российского закона” об иностранных агентах.

 

Мудинарадзе прокомментировал намерение правительства Канады принять закон об иностранных агентах. Аналогичный грузинский закон был предложен послом США Керри Дегнаном, а прозападная оппозиция окрестила его “российским”.

Он отметил, что в Канаде иностранные финансисты квалифицируются как прямые агенты, а не как носители иностранного влияния.

Я считаю, что организаторы этого закона должны срочно обратиться к своим партнерам, чтобы спасти Канаду от неминуемого уничтожения! Какая прозрачность и иностранное вмешательство!  – написал один из грузинских депутатов.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон о прозрачности иностранного влияния. Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20 % финансирования из иностранных источников, представлять свои годовые финансовые отчеты без каких-либо запретов или штрафов. Принятие законопроекта вызвало резкую критику со стороны западных стран, а протесты прозападных оппозиционных партий и НПО привели к беспорядкам.

2 мая посол США в Грузии Робин Данниган объявил, что члены грузинского правительства отклонили приглашение США посетить Вашингтон для обсуждения вопросов стратегического партнерства и финансовой помощи.

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