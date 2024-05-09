Продажи жилья выросли на 25% в апреле в Монреале и его окрестностях.

Продажи жилья в столичном районе Монреаля подскочили на 25,5% в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

По данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), это третий месяц подряд, когда наблюдается резкий рост продаж в недвижимости.

Laval -это сектор, в котором наблюдался наибольший рост на 35 %, за ним следуют Montreal (27 %), Rive Nord (26 %), Rive Sud (23%), Saint- Jean -sur -Richeleiu (22 %) и Vaudreuil- Soulanges (13 %).

Средняя цена выросла по сравнению с весной года для всех типов недвижимости, что привело к росту цены дома на одну семью на 7% .

За это время средняя цена plex выросла на 4% , а цена кондоминиума выросла на 2,7%.

По мнению директора Службы анализа рынка APCIQ Чарльза Бранта, прошлый месяц « подтверждает очень быстрое восстановление рынка » из-за двух факторов: « все более очевидных и неизбежных перспектив возврата к циклу снижения процентных ставок. и восстановление рынка”.

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