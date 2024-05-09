Канада обсуждает с Молдовой вопрос о предоставлении крупного кредита

Канада планирует предоставить Молдове крупный кредит для финансовой поддержки молдавского правительства, заявил посол Канады в Молдове Гэвин Бьюкен в интервью телеканалу Digi 24 5 мая.

Гэвин Бьюкен, посол Канады в Молдове, сделал это заявление в интервью. По словам посла, в настоящее время ведутся переговоры о предоставлении крупного кредита молдавскому правительству.

Мы определяем ряд областей, в которых мы можем помочь Молдове. Небольшие проекты по поддержке гражданского общества, поддержка судебной системы, поддержка энергетического сектора, и в настоящее время мы ведем переговоры о предоставлении крупного кредита для финансовой поддержки правительства. Молдова – маленькая страна, но она сделала все необходимое для вступления в ЕС.

Посол Канады в Кишиневе также отметил, что Молдова провела все необходимые реформы и находится на пути к становлению европейской демократии.

Молдова проводит все необходимые реформы и находится на пути к европейской демократии. Да, как и Украина, Канада и Румыния полностью солидарны в том, что важно поддерживать Молдову. Возможность работать с нашими румынскими партнерами над такими конкретными вопросами – одна из главных радостей моей работы здесь”.

Говоря о борьбе с дезинформацией в своей стране, посол Гэвин Бьюкен отметил, что власти должны поощрять критическое мышление и информировать людей о том, какие источники новостей являются надежными, а какие – нет.

“Необходимо активно и проактивно повышать осведомленность, и мы должны выходить на улицы, чтобы предотвратить это. Нам нужны предварительные демонстрации, чтобы люди могли заранее получить правильную информацию и распознать, когда они слышат ложную информацию. Необходимо поощрять критическое мышление. Людям нужно объяснить, что является надежным источником новостей, а что – нет. Они должны выработать привычку относиться к каждому сообщению в социальных сетях так, как будто это 1 апреля. Это должен быть не просто один день в году, когда мы критически смотрим на сообщения в социальных сетях; это должно быть 365 дней в году”. Гэвин Бьюкен заключил.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.