Канадские ВМС направляют второй патрульный корабль в Карибский бассейн для борьбы с наркоторговлей

Королевский военно-морской флот Канады направил патрульный корабль Summerside в Карибский бассейн для оказания помощи Соединенным Штатам в международных операциях по борьбе с наркоторговлей в Карибском бассейне.

Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Канады.

Summerside пробудет в регионе не менее шести недель.

Ранее Канада уже направляла в этот регион патрульный корабль Margaret Brook для борьбы с наркотрафиком.

Сообщается, что с февраля канадские моряки участвовали в операции, в ходе которой было изъято более 500 кг кокаина.

Международная операция по борьбе с наркотрафиком в Карибском бассейне проводится с 2006 года.

В ней обычно участвуют канадские и американские корабли и самолеты, а также военные из других стран НАТО.

В рамках операции ведется активное патрулирование Карибского моря, Мексиканского залива и тихоокеанского побережья Латинской Америки, включая Эквадор и Колумбию.

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