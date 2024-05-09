Канадские ВМС направляют второй патрульный корабль в Карибский бассейн для борьбы с наркоторговлей

Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Канады.
Summerside пробудет в регионе не менее шести недель.
Ранее Канада уже направляла в этот регион патрульный корабль Margaret Brook для борьбы с наркотрафиком.
Сообщается, что с февраля канадские моряки участвовали в операции, в ходе которой было изъято более 500 кг кокаина.
Международная операция по борьбе с наркотрафиком в Карибском бассейне проводится с 2006 года.
В ней обычно участвуют канадские и американские корабли и самолеты, а также военные из других стран НАТО.
В рамках операции ведется активное патрулирование Карибского моря, Мексиканского залива и тихоокеанского побережья Латинской Америки, включая Эквадор и Колумбию.
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