Honda построит центр электромобилей в Канаде за 11 миллиардов долларов

Honda планирует инвестировать 11 миллиардов долларов США в строительство промышленного парка электромобилей в Онтарио, Канада. По словам компании, новый североамериканский центр электромобилей будет включать в себя сборочный и производственный комплекс по выпуску аккумуляторов, а также другие объекты, позволяющие производить электромобили, автомобили на водороде и топливных элементах.

По словам представителей Honda, первые автомобили сойдут с конвейера в 2028 году. После ввода в эксплуатацию производственный комплекс будет способен выпускать 240 000 автомобилей в год. Ожидается, что эти инвестиции внесут значительный вклад в достижение цели Honda по выпуску электромобилей и автомобилей на топливных элементах к 2040 году.

Из-за более медленного, чем ожидалось, перехода на электромобили многие автопроизводители объявили об отмене своих планов по производству электромобилей.

Honda заявила, что инвестиции были сделаны “в преддверии будущего роста спроса на электромобили в Северной Америке”. Производственная мощность аккумуляторного завода составит 36 ГВтч в год.

Ожидается, что проект создаст не менее 1 000 новых рабочих мест. Между тем, на двух существующих производственных предприятиях в Онтарио уже работают 4 200 человек.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции, что инвестиции Honda в размере 15 миллиардов канадских долларов являются крупнейшими в истории автомобильной промышленности страны. Ожидается, что компания получит до 2,5 миллиардов канадских долларов в виде налоговых льгот и других стимулов от правительства Канады.

Эти инвестиции – значительная победа для Канады. Особенно после того, как в прошлом году Honda официально подтвердила свое намерение инвестировать 4,4 миллиарда долларов в новый завод по производству аккумуляторов в Огайо, США.

Генеральный директор Honda Тосихиро Санбе сказал: “Следуя нашей инициативе по производству электромобилей в США, мы начнем переговоры о строительстве производственного предприятия в Канаде. – Мы укрепим нашу цепочку поставок и расширим мощности по производству электромобилей, чтобы удовлетворить будущий рост спроса в Северной Америке”.

Honda заявила, что “начала процесс оценки объема инвестиций и находится на завершающей стадии переговоров с партнерами по совместному предприятию”. Компания планирует завершить разработку проекта в течение ближайших шести месяцев.

Ранее руководство Tesla сообщило сотрудникам, что недавние увольнения, сократившие 20 процентов персонала в некоторых отделах и затронувшие некоторых сотрудников с лучшими показателями, были вызваны в основном низкой производительностью. Об увольнениях было объявлено сотрудникам всего за неделю до того, как Tesla объявила результаты первого квартала.

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