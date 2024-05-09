Где обитают клещи в Квебеке и где они ожидаются

Олений клещ (или черноногие уродцы) был обнаружен по всему острову Монреаль, в восточных районах и вблизи некоторых городов, таких как Квебек-Сити, Труа-Ривьер и Гатино.
Ожидается, что по мере адаптации к изменению климата клещи и животные, которые их переносят, распространятся дальше на север, восток и запад.
Основываясь на климатических прогнозах, институт общественного здравоохранения Квебека прогнозирует, что к концу десятилетия клещи-переносчики болезней распространятся по всему Аутуа.
К 2050 году они распространятся по всему южному Квебеку, а к 2080 году только отдельные районы провинции будут свободны от клещей.
Ознакомиться с картой можно здесь: https://cartes.inspq.qc.ca/
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