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Новости Право Давыдовой работать тренером по гимнастике в Канаде восстановлено
sportishka.com

Право Давыдовой работать тренером по гимнастике в Канаде восстановлено

Виктория Христова Май 9, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Право Давыдовой работать тренером по гимнастике в Канаде восстановлено отключены 0 Просмотров

Канадская федерация гимнастики (Gymnastics Canada) восстановила право на тренерскую деятельность советской олимпийской чемпионки Елены Давыдовой.

 

В то же время деятельность специалиста будет строго контролироваться до завершения расследования, проводимого Комиссией по спортивной честности (OSIC). Об этом сообщает информационное агентство ТАСС на основании документов, предоставленных Gymnastics Canada.

Напомним, что в ноябре 2023 года Давыдова была отстранена от всей профессиональной деятельности в Канаде по итогам расследования OSIC.

До этого Гимнастика Канады пожизненно отстранила двукратную олимпийскую чемпионку Эльвиру Саади за предполагаемое психическое и психологическое насилие.

Саади также была лишена членства в федерации и всех региональных отделениях на 10 лет; Саади, которой в январе исполнилось 72 года, обжалует это решение.

62-летняя Давыдова завоевала две золотые медали (в команде и многоборье) и одну серебряную (средняя платформа) на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

Тренер представляла Канаду в техническом комитете Международной федерации гимнастики.

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