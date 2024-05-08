Жилищный кризис является основной причиной стресса у пациентов психиатрических клиник

Жилищный кризис оказывает серьезное воздействие на психическое здоровье людей, и общественные организации призывают премьер-министра Франсуа Лего принять меры. Эта проблема стала основной причиной стресса для психиатрических пациентов в Квебеке, согласно данным Объединения альтернативных источников в психиатрической помощи Квебека (RRASMQ), которое провело пресс-конференцию в Монреале в воскресенье вместе с Объединением комитетов и ассоциаций стран Квебека (RCLALQ).

Обе группы представили открытое письмо, адресованное непосредственно Лего. Более 300 организаций, специализирующихся как на жилищном строительстве, так и на психическом здоровье, просят Лего предпринять конкретные действия для разрешения жилищного кризиса, который причиняет столько страданий. “К сожалению, при нынешних ориентациях нынешнего правительства Квебека нет ни малейшей надежды на то, что эта ситуация улучшится”, – сказал представитель RCLALQ и сопредседатель Седрик Дюссо.

Он отметил “растущее чувство отчаяния среди жильцов, которые обращаются в жилищные комитеты и ассоциации арендаторов”. По его словам, рост проблем с психическим здоровьем является следствием жилищного кризиса. “Мы обращаемся непосредственно к премьер-министру, чтобы напомнить ему о его ответственности перед жителями Квебека. Арендаторы составляют более 40% населения, которому премьер-министр обязан служить”, – сказал Дюссо.

Высокая арендная плата, выселения и некачественное жилье могут вызывать беспокойство, депрессию, бессонницу и даже мысли о самоубийстве, утверждают RCLALQ и RRSAMQ. Было задействовано 35 ресурсных организаций на местах, чтобы прийти к таким выводам.

Координатор RCLALQ Мартин Бланшар отметил, что арендаторам очень сложно получить помощь от жилищного суда, когда они сталкиваются с проблемой выселения.

“Большинство телефонных звонков, которые жильцы делают в Арбитражную администрацию, заканчиваются еще до того, как вы успеваете поговорить с человеком. Есть робот, который сообщает вам: “Все линии заняты”, – сказал Бланшар. “Представьте себе ситуацию, когда кто-то приходит к вам домой и говорит: “Вы должны покинуть это жилье”. Представьте, какое напряжение это оказывает на психическое здоровье людей”.

Президент RRASMQ Питер Белланд находится в такой же ситуации. С 2018 года ему угрожают выселением. Художник, страдающий от депрессии, вынужден прибегать к помощи продовольственных банков, в то время как 80% его доходов уходит на оплату аренды. “Этот стресс сильно давит на меня. Я не могу продолжать свою работу. В моей квартире царит беспорядок. Мои мастерские непрактичны”, – сказал он.

Подписавшие письмо требуют запретить выселение жильцов. Они также хотят, чтобы все подобные случаи проходили через жилищный суд, который затем мог бы обеспечить контроль за квартирой и последующие действия хозяев. Наконец, организации хотят иметь публичный реестр арендной платы, ограничение на повышение арендной платы и государственную программу социального жилья.

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