Пекари Монреаля устраивают распродажу выпечки, собирая средства для детей в Газе

Группа пекарей Монреаля собирается провести распродажу выпечки, чтобы собрать деньги для детей в Газе. “У меня самой есть трехлетний ребенок, и я не могла не представить его в такой ситуации, и я почувствовала себя совершенно беспомощной”, – сказала организатор Тамара Лейссер. “Я просто почувствовала, что мне нужно что-то сделать, чтобы хоть немного помочь детям в Газе”.

Распродажа выпечки состоится в субботу днем в «Just Fine» в Сен-Анри. Все желающие принять участие должны зарегистрироваться на странице мероприятия на GoFundMe. “Когда вы делаете пожертвование, оставьте комментарий о том, что вы придете”, – объясняет Лейссер. Пекари просят пожертвовать минимум 55 долларов, чтобы наполнить коробку местными вкусностями.

Все вырученные средства пойдут в Палестинский фонд помощи детям (PCRF), который оказывает бесплатную медицинскую и гуманитарную помощь детям на Ближнем Востоке. Организация является зарегистрированной некоммерческой организацией, основанной в 1991 году.

“Я хочу, чтобы люди, даже если они не смогут прийти, делали пожертвования”, – сказала Лейссер в интервью. “Мы не заберем себе ни копейки, все то, что мы соберем, мы отдадим детям. Так что, даже если вы не сможете принять участие, даже если вы живете не в Монреале, просто сделайте пожертвование, и, надеюсь, это принесет какую-то пользу”.

Хотя Лейссер признает, что трудно держать политику в стороне от такого деликатного вопроса, она надеется, что распродажа выпечки не будет связана с политикой. “Мы хотим помочь детям, которые страдают”, – многозначительно сказала она. “У нас есть несколько пекарей, которые вносят свой вклад, но не хотят, чтобы их названия упоминались, и я это полностью понимаю”. Лейссер добавляет, что День матери не за горами, и сбор средств – это еще и возможность для людей купить сладости для своих семей.

“Во многом это связано с тем, что я мать”, – объясняет она. “Я не думаю, что нужно быть матерью, чтобы сочувствовать тому, что происходит в Газе, но люди все равно будут покупать угощения в честь своих матерей”. Лейссер говорит, что на данный момент зарезервировано более 90 наборов, которые пекари подготовили для мероприятия. Все десерты, которые останутся после распродажи, будут переданы в благотворительный фонд Chez Doris.

“Надеюсь, это будет весело. То, что происходит, – трагедия, но мы надеемся, что эта распродажа выпечки не покажется вам слишком трагичной”. Распродажа выпечки состоится в субботу, 11 мая, с 16:00 до 19:00 в Just Fine (642 de Courcelle St., unit 305.)

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