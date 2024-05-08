Взрывное устройство брошено в окно в Виллере

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование по факту того, что взрывное устройство было брошено в окно здания в районе Виллере–Сен-Мишель.

В среду в 3 часа ночи полицейским поступил звонок из пожарной службы об инциденте на пересечении улицы Сен-Дени и бульвара Кремази.

“К тому времени, когда полиция прибыла на место происшествия, пожарные уже ликвидировали возгорание”, – сказала Сабрина Готье, представитель полиции Монреаля. “Пламя не успело вспыхнуть”.

Она добавляет, что ущерб, нанесенный зданию, ограничился разбитым окном.

Сообщений о пострадавших и задержаниях виновных не поступало.

Дело передано в отдел полиции Монреаля по расследованию поджогов.

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