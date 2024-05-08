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Новости Франсуа Лего попросил полицию демонтировать лагерь на территории Макгилла

Франсуа Лего попросил полицию демонтировать лагерь на территории Макгилла

Степан Артемьевский Май 8, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Франсуа Лего попросил полицию демонтировать лагерь на территории Макгилла отключены 14 Просмотров

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего подвергается критике со стороны оппозиционных партий за то, что попросил полицию демонтировать пропалестинский лагерь на территории кампуса университета Макгилла.

 

Несмотря на высказывания премьер-министра и недавнюю встречу протестующих с администрацией школы за закрытыми дверями, группа заявляет, что не планирует покидать свой лагерь.

Протестующие начинают называть его “крошечным городом”. Палатки вторую неделю разбиты на территории университетского городка, и, похоже, призывы премьер-министра Франсуа Лего остаются без внимания.

В прошлый четверг премьер-министр попросил полицию Монреаля (SPVM) закрыть лагерь, демонтировать, разобрать это маленькое поселение.

“Я сказал то, что хотел сказать. Теперь дело за руководством McGill и SPVM – выбрать подходящие средства и время, чтобы обеспечить соблюдение закона”, – сказал он журналистам в Квебеке.

Но оппозиционные партии утверждают, что Лего вообще не следовало ничего говорить.

“Это не декорация. Право на протест важно в демократическом обществе, и мы глубоко обеспокоены тем, что мистер Лего вмешивается в эту ситуацию”, – сказал Габриэль Надо-Дюбуа, сопредседатель “Солидарности Квебека”.

Другие говорят, что тот факт, что полиция не вмешивалась, свидетельствует о том, что учреждения провинции работают правильно, особенно после того, как судья отклонил судебный запрет на демонтаж лагеря.

“Франсуа Лего не имел никакого отношения к тому, чтобы отдавать приказы SPVM. Франсуа Лего должен уважать верховенство закона”, – заявил временный лидер Либеральной партии Квебека Марк Тангуэй.

“Премьер-министр не имеет права указывать полиции, что делать, пока есть решение суда”, – заявил лидер Квебекской партии Поль Сен-Пьер Пламондон. “Вы можете соглашаться или не соглашаться с решением, но это решение суда”.

Протестующие говорят, что после личной встречи с руководством университета в понедельник не было достигнуто никакого прогресса, но мэр Монреаля Валери Плант говорит, что важно продолжать эти обсуждения.

“SPVM, конечно, продолжит наблюдение, потому что мы хотим убедиться, что все проходит мирно”, – заявила мэр во вторник.

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