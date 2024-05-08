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Новости Три полицейских Монреаля госпитализированы после нападения в центре города
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Полиция Монреаля.

Три полицейских Монреаля госпитализированы после нападения в центре города

Виктория Христова Май 8, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Три полицейских Монреаля госпитализированы после нападения в центре города отключены 14 Просмотров

Трое полицейских были отправлены в больницу с травмами после того, как 23-летний мужчина напал на них на улице в центре города, сообщила полиция Монреаля во вторник.

 

Около 14:40 в полицию поступил звонок о бездомном мужчине, который предположительно совершил непристойный поступок недалеко от пересечения Сент-Кэтрин-стрит и Макгилл-Колледж-авеню.

Двое патрульных на велосипедах прибыли на место происшествия, чтобы вмешаться и устранить проблемную ситуацию. По словам представителя полиции Монреаля Жан-Пьера Брабанта, во время вмешательства мужчина ударил женщину-полицейского по голове.

Для усмирения подозреваемого был использован перцовый баллончик, но это не увенчалось успехом.

Полицейский-мужчина вмешался и заступился за свою коллегу, но и он получил по лицу, на котором остались синяки от ударов и царапины. Другой полицейский-мужчина был укушен в руку.

Было вызвано подкрепление, чтобы помочь трем полицейским задержать мужчину, который в конечном итоге был арестован за нападение на сотрудников полиции, сообщил Брабант.

Полицейские были отправлены в больницу для обработки полученных травм.

Подозреваемый был отправлен в следственный изолятор.

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