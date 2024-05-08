Три полицейских Монреаля госпитализированы после нападения в центре города

Около 14:40 в полицию поступил звонок о бездомном мужчине, который предположительно совершил непристойный поступок недалеко от пересечения Сент-Кэтрин-стрит и Макгилл-Колледж-авеню.
Двое патрульных на велосипедах прибыли на место происшествия, чтобы вмешаться и устранить проблемную ситуацию. По словам представителя полиции Монреаля Жан-Пьера Брабанта, во время вмешательства мужчина ударил женщину-полицейского по голове.
Для усмирения подозреваемого был использован перцовый баллончик, но это не увенчалось успехом.
Полицейский-мужчина вмешался и заступился за свою коллегу, но и он получил по лицу, на котором остались синяки от ударов и царапины. Другой полицейский-мужчина был укушен в руку.
Было вызвано подкрепление, чтобы помочь трем полицейским задержать мужчину, который в конечном итоге был арестован за нападение на сотрудников полиции, сообщил Брабант.
Полицейские были отправлены в больницу для обработки полученных травм.
Подозреваемый был отправлен в следственный изолятор.
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