Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Экономика Недвижимость Три варианта использования своих Пенсионных Отчислений для покупки доходной недвижимости

Три варианта использования своих Пенсионных Отчислений для покупки доходной недвижимости

Olga Ouspenski Май 8, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Три варианта использования своих Пенсионных Отчислений для покупки доходной недвижимости отключены 9 Просмотров

Можно подумать, что использовать свои Пенсионных Отчислений / RRSP / REER для покупки доходной недвижимости-отличная идея. Однако есть много вещей, которые следует учитывать.
Вариант 1 : забрать свои пенсионные сбережения из RRSP /REER
Конечно, всегда есть возможность вывести средства из RRSP, заплатить налоги и совершить покупку. Однако это влечет за собой значительные налоговые последствия. Снятие средств с вашего RRSP облагается налогом как обычный доход. Если у вас есть доход от работы, ваш уход может перевести вас в более высокую налоговую категорию.

Поэтому обычно рекомендуется избегать этого варианта при покупке доходной недвижимости.

Вариант 2 : RAP (режим владения недвижимостью)
Рэп – это программа, предназначенная для начинающих покупателей жилья. Таким образом, если вы уже являетесь владельцем дома, вы не можете прибегать к этой программе. Если Вы покупаете дом в первый раз, вы можете использовать до 35 000 долларов на каждого супруга из своих соответствующих RRSP, чтобы купить например 2-плекс или 3-плекс.

Очень важным условием для такой покупке, которое необходимо соблюдать, является то, что вы должны будете занимать один из апартментов  в доходном доме.

Эта программа отличается гибкостью в отношении типа здания : дуплекс, триплекс, квадруплекс или здания с пятью или более жилыми помещениями : принимаются все.

Кроме того, RAP позволяет восстановить ваш RRSP с течением времени без каких-либо налоговых штрафов, следуя точному графику погашения.

Доход от аренды позволяет оплачивать часть расходов, включая ипотеку, и вы потенциально получаете выгоду от прироста стоимости недвижимости.

Вариант 3 : REIT (инвестиционные фонды недвижимости)
Инвестирование в REIT позволяет вам косвенно владеть недвижимостью и получать выплаты в рамках вашего REIT. REIT владеет недвижимостью и управляет ею. Этими зданиями могут быть офисные здания, жилая арендуемая недвижимость, коммерческая недвижимость и т. д.

Однако, в отличие от собственности с прямым доходом, они не дают ощутимых преимуществ владения доходной собственностью. Вы не можете контролировать операционные аспекты, такие как взимание арендной платы или улучшение недвижимости.

Вывод
Таким образом, хотя RRSP / REER могут предлагать определенные варианты инвестирования в недвижимость, они, как правило, больше подходят для других типов инвестиций.

Таким образом, инвестирование в недвижимость через ваши RRSP сопряжено с некоторыми ограничениями. Альтернативой может быть использование капитала, доступного в вашем настоящем месте жительства, и использование его в качестве первоначального взноса для покупки доходной недвижимости. Финансовые учреждения Квебека способствуют этому процессу. Принцип заключается в том, чтобы взять 80% стоимости вашего дома за вычетом оставшейся суммы ипотеки, это даст вам сумму, доступную для инвестирования в доходную недвижимость.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*