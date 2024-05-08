Три варианта использования своих Пенсионных Отчислений для покупки доходной недвижимости

Конечно, всегда есть возможность вывести средства из RRSP, заплатить налоги и совершить покупку. Однако это влечет за собой значительные налоговые последствия. Снятие средств с вашего RRSP облагается налогом как обычный доход. Если у вас есть доход от работы, ваш уход может перевести вас в более высокую налоговую категорию.
Поэтому обычно рекомендуется избегать этого варианта при покупке доходной недвижимости.
Вариант 2 : RAP (режим владения недвижимостью)
Очень важным условием для такой покупке, которое необходимо соблюдать, является то, что вы должны будете занимать один из апартментов в доходном доме.
Эта программа отличается гибкостью в отношении типа здания : дуплекс, триплекс, квадруплекс или здания с пятью или более жилыми помещениями : принимаются все.
Кроме того, RAP позволяет восстановить ваш RRSP с течением времени без каких-либо налоговых штрафов, следуя точному графику погашения.
Доход от аренды позволяет оплачивать часть расходов, включая ипотеку, и вы потенциально получаете выгоду от прироста стоимости недвижимости.
Вариант 3 : REIT (инвестиционные фонды недвижимости)
Инвестирование в REIT позволяет вам косвенно владеть недвижимостью и получать выплаты в рамках вашего REIT. REIT владеет недвижимостью и управляет ею. Этими зданиями могут быть офисные здания, жилая арендуемая недвижимость, коммерческая недвижимость и т. д.
Однако, в отличие от собственности с прямым доходом, они не дают ощутимых преимуществ владения доходной собственностью. Вы не можете контролировать операционные аспекты, такие как взимание арендной платы или улучшение недвижимости.
Вывод
Таким образом, хотя RRSP / REER могут предлагать определенные варианты инвестирования в недвижимость, они, как правило, больше подходят для других типов инвестиций.
Таким образом, инвестирование в недвижимость через ваши RRSP сопряжено с некоторыми ограничениями. Альтернативой может быть использование капитала, доступного в вашем настоящем месте жительства, и использование его в качестве первоначального взноса для покупки доходной недвижимости. Финансовые учреждения Квебека способствуют этому процессу. Принцип заключается в том, чтобы взять 80% стоимости вашего дома за вычетом оставшейся суммы ипотеки, это даст вам сумму, доступную для инвестирования в доходную недвижимость.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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