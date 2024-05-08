В результате аварии с самоуправляемым автомобилем Tesla мужчина из Монреаля получил солидный штраф

Джордж Газул предупреждает других водителей о новой функции Smart Summon в автомобилях Tesla после того, как его самоуправляемый автомобиль врезался в другой на парковке. Когда Газул купил Tesla два года назад, он признался, что им двигал не только стиль автомобиля, но и его любовь к технологиям. “На самом деле, для меня главным преимуществом является то, что вы получаете обновления программного обеспечения и новые функции в автомобиле”, – сказал он. Одной из последних загружаемых функций является Smart Summon.

Как и услуга парковщика, это позволяет доставить ваш автомобиль к вам, используя GPS-навигатор вашего телефона в качестве пункта назначения. Газзул решил попробовать это 10 апреля, когда он был на парковке торгового центра Fairview. Он воспользовался этой функцией, чтобы вызвать свою припаркованную машину и сесть в ее.

“Я был в пределах досягаемости, когда активировал ее”, – сказал он. “Сначала я увидел, что она движется, но затем она резко повернула направо”. Он попытался отключить эту функцию, но машина не остановилась вовремя, и в итоге его Тесла врезалась в припаркованный рядом автомобиль.

Ущерб, нанесенный обоим автомобилям, оценивался в несколько тысяч долларов. Газзул связался с Tesla по поводу аварии. Он сказал, что, поскольку неисправность произошла из-за их функции, они должны взять на себя ответственность, но, по его словам, они посоветовали ему обратиться в свою страховую компанию, и что это не их проблема, поскольку он активировал эту функцию.

Его страховая компания, тем временем, заявила, что он полностью виноват в аварии. Что еще хуже для Газзула, так это то, что с тех пор он обнаружил, что для него даже незаконно использовать эту функцию без водителя в общественных местах Квебека. “Правила были написаны еще до того, как появилась технология”, – говорит Джордж Ини, директор Ассоциации защиты автомобилей.

Он сказал, что водители должны знать правила дорожного движения, в том числе тот факт, что парковки считаются общественными местами, и, следовательно, эта технология не должна использоваться. Однако, по его словам, производители также должны сообщать об этом своим клиентам.

“Существует также проблема этических и моральных принципов компании, которая продает вам функцию, которая вам не подходит, когда автомобиль будет зарегистрирован, и не утруждает себя предупреждением о том, что этим не следует пользоваться”, – сказал Ини. Он добавил, что производители также не смогут активировать такие функции на рынках, где это запрещено.

Газзул сказал, что, хотя он и рад, что никто не пострадал, теперь ему придется самому оплачивать ущерб, чтобы его страховые взносы не выросли. Он говорит, что разочарован Теслой. “Нет никакой информации о том, где что можно использовать, а где нельзя”, – сказал он. Он хочет предупредить других водителей Tesla, чтобы они не повторяли ту же ошибку, что и он, и сначала проверяли, прежде чем брать новые функции на тест-драйве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.