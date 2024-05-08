В результате пожара в скаутском заповеднике Тамаракута разрушено главное здание

Полиция проводит расследование по факту пожара, вспыхнувшего в бывшем лагере канадских скаутов в Лаврентийских горах в минувшие выходные. По словам представителя Scouts Canada, пожар в скаутском заповеднике Тамаракута в субботу днем нанес “полный ущерб главному офисному зданию”.

Сообщений о пострадавших не поступало. Организация огородила участок в Миль-Иль, примерно в 20 километрах к северо-западу от Сен-Жерома. В 2011 году в лагере проводился международный скаутский слет, и он стал одним из старейших постоянно действующих скаутских лагерей в мире. Однако, данный лагерь, являющийся исторической достопримечательностью для скаутов, был закрыт в 2018 году из-за “многолетних финансовых трудностей”.

По данным Scouts Canada, многие здания, являющиеся муниципальным достоянием, нуждались в срочном структурном и электрическом ремонте, а также в новой системе канализации. Представитель компании сообщил, что с момента закрытия объекта пять дней в неделю на него наведывался смотритель для “технического обслуживания и обеспечения безопасности”.

Недвижимость была выставлена на продажу в 2023 году. Местные власти говорят, что они были обеспокоены заброшенным участком и попросили скаутов Канады сделать больше для обеспечения его безопасности.

“Это печальная ситуация. На самом деле, муниципалитет даже направил письмо, в котором предупреждал их о проблемах с общественной безопасностью, потому что, очевидно, в лагере нет никого, кто бы смотрел за порядком. Вандализм опасен, и поскольку это частная собственность, только владелец имеет право обращаться к властям в связи с любым происшествием”, – заявил мэр Говард Сове.

По словам Сове, заброшенный и непроданный участок, а теперь еще и пожар в главном здании, предвещает трудное будущее лагерю с такой богатой негативной историей.

“Это просто еще одна печальная глава в истории, казалось бы, медленного угасания остатков TSR, которые были центром скаутского движения в Квебеке. Я имею в виду “Рыцарей Тамары”, всех скаутов, которые приехали со всего мира на Юбилей. Это было потрясающе. И видеть, что сейчас все идет по-другому, просто очень, очень грустно”, – сказал он. “Что бы ни случилось с лагерем дальше, скауты смогут сохранить там что-то вроде плацдарма, чтобы иметь какую-то связь со своим прошлым. Я имею в виду, они построили это место, а теперь, похоже, оно просто никуда не денется”.

Полиция расследует причину пожара. Канадские скауты заявили, что оказывают поддержку полиции в расследовании.

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