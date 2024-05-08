Квебек не спешит вносить изменения в систему защиты детей после убийства девочки из Грэнби в 2019 году

Прошло пять лет с тех пор, как семилетняя девочка была убита своей мачехой в Грэнби после нескольких месяцев жестокого обращения в присутствии ее отца, который никогда не вмешивался в конфликт. Это дело поставило систему защиты молодежи Квебека под сомнение. Предполагалось, что разоблачительный отчет приведет к изменениям, но с тех пор мало что изменилось.

Девочку навсегда запомнят как девочку Грэнби. Она умерла в своем доме от удушья, будучи с головы до ног завернутой в целлофан, который ее мачеха использовала, чтобы ребенок не убежал. Ее отец только что был освобожден из тюрьмы по закону после отбытия двух третей своего трех с половиной летнего срока. С 7 мая ему будет разрешено отбывать оставшийся срок в обществе на определенных условиях. Срок его заключения истекает 6 июля 2025 года. Родственники девочки возмущены его досрочным освобождением.

“Этой маленькой девочки нет среди нас, и она погибла. И это цена, которую заплатил отец. Так что это прискорбно. Что касается приговоров, то это действительно необходимо обдумать, и федеральный закон предписывает, чтобы это произошло”, – сказала Валери Ассулин, адвокат, представлявшая интересы некоторых членов семьи девочки. После трагедии правительство поручило комиссии во главе с Режин Лоран изучить, почему служба защиты молодежи не обратила внимания на условия жизни ребенка. В рекомендациях содержался призыв к серьезным изменениям в системе, включая профилактику, и улучшению координации между различными органами власти.

Но комитет экспертов утверждает, что спустя три года после выхода доклада был достигнут незначительный прогресс. “Что ж, у нас есть некоторые опасения, потому что при таком темпе, я думаю, мы рассчитываем на 20 лет вперед, чтобы убедиться в том, что мы выполняем все рекомендации”, – говорит Мартина Дежарден, президент наблюдательного комитета Комиссии Лорана. По ее словам, обещанные изменения пока не включают ключевые вопросы, в том числе главы, посвященные коренным народам и англоговорящим людям. “С этими главами ничего не сделано”, – сказал Дежарден.

Правительство провинции настаивает на том, что почти половина рекомендаций уже выполнена. Что касается мачехи, которая была признана виновной в убийстве девочки, то она была приговорена к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.