Под оборудованием на строительной площадке Northvolt в Квебеке обнаружены зажигательные предметы

Компания, строящая крупный завод по производству аккумуляторов для электромобилей в Квебеке, заявляет, что в понедельник утром на ее строительной площадке к востоку от Монреаля были обнаружены зажигательные устройства, что является последним актом предполагаемого вандализма в отношении проекта.

По словам Паоло Черрути, соучредителя шведского производителя Northvolt, устройства представляли собой бутылки, наполненные горючей жидкостью, с “рудиментарной” системой зажигания. Черрути, который также является генеральным директором Northvolt в Северной Америке, сообщил журналистам, что система зажигания “допускала определенную задержку” перед тем, как бутылки должны были загореться, но “слава богу, она не сработала”.

Первоначально Нортволд в пресс-релизе назвал эти устройства “самодельными бомбами”, но позже Черрути назвал их “зажигательными устройствами”.

По словам Черрути, на месте происшествия под колеса “определенных элементов оборудования” было подложено множество бутылок. Шанталь Гравелин из полиции Ришелье—Сен-Лоран подтвердила, что сотрудники полиции обнаружили под автомобилем устройства с зажигательной смесью и что в настоящее время проводится расследование.

Находка, обнаруженная в понедельник, является последним актом предполагаемого вандализма на месте будущего завода Northvolt по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью 7 миллиардов долларов. Расположенный примерно в 30 километрах к востоку от Монреаля в двух населенных пунктах — Макмастервилле и Сен-Базиль-ле-Гран —, этот участок площадью 170 гектаров планируется открыть к концу 2026 года. Ожидается, что первоначальная мощность завода составит около 30 гигаватт-часов производства элементов питания в год, чего будет достаточно для питания одного миллиона автомобилей.

С момента объявления о проекте в сентябре проект столкнулся с противодействием со стороны экологических групп и сообщества мохавков, которые заявляют, что завод строится на экологически уязвимой территории без надлежащего контроля.

В конце февраля полиция начала расследование после того, как люди разложили на стройплощадке коврики с шипами. Также был поврежден автомобиль.

В январе компания сообщила, что примерно в 100 деревьев были воткнуты гвозди или металлические прутья. Анонимная группа взяла на себя ответственность за это на анархистском веб-сайте, заявив, что мотивом их “саботажа” был протест против мегапроекта, который, по их словам, уничтожит леса и водно-болотные угодья и увековечит автомобильную культуру.

Черрути сказал, что если целью вандалов было посеять страх среди сотрудников Northvolt и других компаний, работавших на объекте, это привело к обратному эффекту. “Мы как никогда полны решимости двигаться вперед”, – сказал он. “У нас есть поддержка сообщества”.

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