Здравствуйте, друзья!

Хочу поделиться с вами информацией о статистике и динамике рынка недвижимости в Монреале и его окрестностях на начало мая 2024 года.

🏡 Статистика продаж: В апреле 2024 года количество проданного жилья в Grand Montréal выросло на 25%.

📈 Динамика цен: Рынок активен и продолжает набирать обороты.

По данным Профессиональной ассоциации брокеров недвижимости Квебека (APCIQ), цены выросли на 7% по сравнению с апрелем 2023 года.

Это третий месяц подряд, когда наблюдается резкий рост цен, что говорит о возврате активности рынка к уровню среднего показателя для этого времени года.

Продажи жилой недвижимости в Grand Montréal за месяц составили 4688 по сравнению с 3734 в апреле 2023 года.

🏠 Продажи по районам:



Laval – самый сильный рост (35%)

Montréal – 27%

Rive-Nord – 26%

Rive-Sud – 23%

Saint-Jean-sur-Richelieu – 22%

Vaudreuil-Soulanges – 13%

📊 Активные листинги: Количество активных листингов в апреле выросло на 19% по сравнению с годом ранее до 18 932, а количество новых листингов увеличилось на 33,1% до 7 099.

🔍 Анализ рынка: По мнению директора службы анализа рынка APCIQ Чарльза Бранта, последний месяц подтверждает весьма реактивное восстановление рынка благодаря двум факторам:

Все более очевидные и неизбежные перспективы возврата к циклу снижения процентных ставок. Возобновление роста цен, о котором может свидетельствовать это падение ставок.

🏠 Совет от риэлтора: Для тех, кто заинтересован в приобретении недвижимости или у кого есть вопросы, пока цены находятся на текущем уровне, не теряйте времени!

Свяжитесь со мной по email: tetianagrunska@gmail.com или

по телефону: 514-699-7723.

🌟 Удачи в реализации ваших планов!

С уважением, Татьяна ГРУНСКАЯ Ваш риэлтор в Монреале и его окрестностях.