Здравствуйте, друзья!
🏡 Статистика продаж: В апреле 2024 года количество проданного жилья в Grand Montréal выросло на 25%.
📈 Динамика цен: Рынок активен и продолжает набирать обороты.
По данным Профессиональной ассоциации брокеров недвижимости Квебека (APCIQ), цены выросли на 7% по сравнению с апрелем 2023 года.
Это третий месяц подряд, когда наблюдается резкий рост цен, что говорит о возврате активности рынка к уровню среднего показателя для этого времени года.
Продажи жилой недвижимости в Grand Montréal за месяц составили 4688 по сравнению с 3734 в апреле 2023 года.
🏠 Продажи по районам:
- Laval – самый сильный рост (35%)
- Montréal – 27%
- Rive-Nord – 26%
- Rive-Sud – 23%
- Saint-Jean-sur-Richelieu – 22%
- Vaudreuil-Soulanges – 13%
📊 Активные листинги: Количество активных листингов в апреле выросло на 19% по сравнению с годом ранее до 18 932, а количество новых листингов увеличилось на 33,1% до 7 099.
🔍 Анализ рынка: По мнению директора службы анализа рынка APCIQ Чарльза Бранта, последний месяц подтверждает весьма реактивное восстановление рынка благодаря двум факторам:
- Все более очевидные и неизбежные перспективы возврата к циклу снижения процентных ставок.
- Возобновление роста цен, о котором может свидетельствовать это падение ставок.
🏠 Совет от риэлтора: Для тех, кто заинтересован в приобретении недвижимости или у кого есть вопросы, пока цены находятся на текущем уровне, не теряйте времени!
Свяжитесь со мной по email: tetianagrunska@gmail.com или
по телефону: 514-699-7723.
🌟 Удачи в реализации ваших планов!
С уважением, Татьяна ГРУНСКАЯ Ваш риэлтор в Монреале и его окрестностях.