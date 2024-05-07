“Алла-такси”. Пункт назначения – eTVnet!

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Алла давно замужем за дальнобойщиком и воспитывает сына. Уличив мужа в измене, Алла уходит от него. Но свекровь, могущественная начальница местной администрации, не позволяет Алле забрать сына и запрещает ей видеться с ним. Оставшись без семьи и без средств к существованию, Алла устраивается на работу в таксопарк. В суровом мужском коллективе ее воспринимают в штыки – раньше женщины здесь не работали даже мойщицами. Но и среди таксистов находится тот, кто встает на ее защиту. Сможет ли Алла заслужить доверие коллег? Сумеет ли вернуть сына? И кто же растопит ее сердце: бывший муж, вознамерившийся вновь завоевать Аллу, или ее скромный защитник в таксопарке? Ответ вы узнаете, посмотрев фильм “Алла-такси” на сайте интерактивного ТВ eTVnet!

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Подписывайтесь на этот отличный сервис и смотрите самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок! Есть вопросы? Звоните! +1 (855) 251-65 45.

Что еще мы рекомендуем посмотреть на этой неделе? Вот эти отличные новинки!

Версия

Подразделение N призвано расследовать самые нестандартные и запутанные дела. В группу вошли люди с неоднозначной биографией, от которых давно хотели избавиться начальники других подразделений. Это – сотрудники полиции, имеющие множество выговоров, втянутые в служебные расследования, нередко пренебрегающие уставом. Их бы давно уволили из органов, если бы не их результативность и уникальные навыки.

Муж в хорошие руки

Самоуверенная красавица Ирина, уходя от ботаника-мужа Сергея к любовнику поэту Игорю, решает “по доброте душевной” пристроить бесквартирного, неприспособленного к быту супруга в хорошие руки и дарит его соседке, “старой деве” и “белой вороне”, учительнице Лиде. Поступок Ирины настолько оскорбляет Сергея и Лиду, что они решают назло изобразить “идеальную пару”. Совместный быт и “дружба” против Иры сближают Сергея и Лиду. Девушка понимает, что влюбляется в соседа. И, казалось, есть шанс на личное счастье. Но к этому времени Ирина успевает разочароваться в своем поэте и теперь, несмотря на измену, настроена во что бы то ни стало вернуть “подаренного” мужа.

Красный 5

Агент спецслужб Бекешев, который в одиночку может нейтрализовать любого противника, однажды, несмотря на весь свой опыт, проваливает задание, и его отправляют в отставку. Жить на “гражданке” Бекешев не умеет – он страдает крайней подозрительностью, не доверяет соседям и превращает свою квартиру в самодельный штаб. Но внезапно его навыки оказываются вновь нужны – бывший начальник Бекешева Анатолич просит поймать сбежавших из полярной тюрьмы преступников с суперспособностями. В напарники Бекешеву приставляют хакера по кличке Бабуля – экстравагантного, но высококлассного специалиста. Теперь шпионскому трио предстоит спасать родину от настоящих суперзлодеев.

Киберпапа

Профессионального сварщика Игната из-за нелепого случая увольняют с завода. Поскольку его жена Марина теряет все семейные сбережения в финансовой пирамиде, работяге приходится искать альтернативные источники заработка. Пасынок Саня предлагает отчиму участвовать в турнире по киберспорту с призом в два миллиона рублей. Игнат вступает в команду, но не только ради денег, а чтобы наладить отношения с пасынком. Он знакомится с жизнью подростков изнутри, помогает решать проблемы и становится для них не просто “мемным” дядькой, а настоящим наставником, другом и киберпапой.

Последнее дело майора Черкасова. Дело №9

1981 год. Иван Черкасов расследует запутанное дело, но его отстраняют от дела. Однако выходит так, что именно Иван Черкасов становится потенциальной жертвой разыскиваемого им убийцы. Черкасов понимает, в какую опасную ситуацию попадают его жена и дети. Он должен защитить их, он не может не довести это последнее свое дело до самого конца.

Училка

Тамара Сорокина – простая школьная учительница. Несмотря на скромный доход, она – главный добытчик в семье, ведь ее муж Никита – безработный, а сын Димка еще совсем маленький. Однажды Тамара соглашается вести уроки литературы для заключенных. Ее предостерегают, что нужно быть осторожной в общении с непростыми учениками. Но когда один из них – Тимур – просит учителя передать письмо его матери, растроганная женщина не в силах отказать.

Очевидное невероятное

По мотивам цикла произведений Кира Булычева “Великий Гусляр”. Самый заурядный, на первый взгляд, провинциальный город Великий Гусляр – уникальная точка на планете Земля, где открыта связь с параллельными мирами и цивилизациями других планет. Путешествия во времени, телепортация, говорящие животные и парковка летающих тарелок для местных жителей – самое обычное дело. Гуслярцы так привыкли ко всему этому, что практически не замечают. Размеренная жизнь города меняется, когда в него приезжает новый мэр Эдуард Белинский.

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