Инфляция или нет, но надежда получить доступ к собственности все еще жива в Квебеке

Несмотря на устойчивую инфляцию, жители Квебека демонстрируют оптимизм в отношении покупки дома или квартиры, свидетельствует 30-й ежегодный опрос РБК по вопросам домовладения. Исследование показывает, что 64 % жителей провинции лелеют мечту стать домовладельцами, желание, которое, кажется, сопротивляется экономическим потрясениям.

Доверие к инвестициям в недвижимость также растет. Каждый второй житель Квебека считает покупку дома или кондоминиума хорошей инвестицией, что на 40% больше, чем в предыдущем году.

Эта уверенность привела к росту склонности к покупкам: 27% респондентов рассматривают возможность приобретения недвижимости в ближайшие два года по сравнению с 19% в 2023 году.

К сожалению, инфляция влияет на сберегательные способности жителей Квебека при подготовке к покупке дома. Из тех, кто хочет стать домовладельцем в течение следующих двух лет, 27% признаются, что не откладывают деньги на эти цели каждый месяц, по сравнению с 5% в 2023 году.

Несмотря на эти финансовые проблемы, 41% потенциальных покупателей жилья в Квебеке надеются накопить достаточно средств для первоначального взноса, необходимого для приобретения недвижимости в течение четырех лет. По их оценкам, им необходимо накопить в среднем дополнительно 34 377 долларов для получения адекватного первоначального взноса по сравнению со 103 240 долларами для будущих покупателей в остальной части Канады.

Почти половина жителей Квебека (47 %) считают, что им нужен дополнительный доход или вторая работа, чтобы получить доступ к собственности. Финансовую поддержку семьи считают необходимой 51 % опрошенных, а 28 % считают, что наследство может быть их единственным шансом купить дом.

Однако эта семейная поддержка далеко не гарантирована, поскольку 26 % респондентов не предложили бы финансовую помощь ближайшему родственнику для покупки недвижимости. Они были бы более готовы (51 %) предложить им жить вместе с ними, чем дать им определенную сумму денег.

Среди новичков в Канаде подавляющее большинство (73 %) мечтают стать домовладельцами, а значительная часть (65%) планирует стать домовладельцами в течение следующих двух лет, что значительно превышает средний показатель по стране (29%).

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.