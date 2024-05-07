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Новости В Москве состоялась церемония инаугурации Президента России
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В Москве состоялась церемония инаугурации Президента России

Степан Артемьевский Май 7, 2024 Новости, Новости России, Украины и стран бывшего СССР Комментарии к записи В Москве состоялась церемония инаугурации Президента России отключены 0 Просмотров

Церемония инаугурации президента проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. 

 

Путин торжественно вступает в должность пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложит полномочия (до утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности).

Российский лидер зачитал присягу президента России. «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — сказал он.

Слова присяги, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции.

Франция, Венгрия и Словакия решили отправить представителей на церемонию ради сохранения связей с Россией. Однако Германия сочла участие в ней своего представителя неуместным. Также не планирует направлять своего представителя Великобритания.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что не будут представлены на церемонии инаугурации президента, но признают его российским лидером.

Российский лидер выступил с инаугурационной речью, пообещав гражданам страны оправдать оказанное доверие. Он завершил выступление заявлением о том, что вместе народ России преодолеет все преграды, воплотит в жизнь всё задуманное и победит.

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