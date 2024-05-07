Почти 5000 учителей Квебека уволились за последние пять лет

За последние пять лет уволились почти 5000 учителей государственных школ, работающих на постоянной основе в Квебеке.

Согласно отчету франкоязычного издания The Journal de Montreal, с 2018 по 2023 год число уволившихся учителей увеличилось на 76% и составило в общей сложности 4880 человек.

“Наша профессия страдает, вероятно, последние 20 лет”, – сказал Стивен Ле Суер, президент профсоюзной организации “Ассоциация учителей провинции Квебек” (QPAT).

Удержание персонала является проблемой в английских и французских школах, и Ле Суер утверждает, что 25% учителей увольняются в течение первых пяти лет своей карьеры.

Хотя последние данные не раскрывают причин увольнения сотрудников, Ле Суер сказал, что есть несколько основных причин.

“Все зависит от рабочей нагрузки и оплаты труда, состава класса и поддержки в классе наших учеников с особыми потребностями”, – сказал он.

Провинция и профсоюзы учителей только что обновили свои коллективные соглашения, и теперь с деньгами стало лучше, но в отношении рабочей нагрузки мало что изменилось, сказал учитель средней школы Уэстмаунта Роберт Грин.

“В этой отрасли вы не найдете ни одного учителя, который бы не проводил большую часть своих выходных и вечеров без оплаты, работая, исправляя ошибки, планируя, делая все это”, – сказал он.

Учитель с огромным стажем работы сказал, что, по его мнению, пока правительство не прислушается к ним и не решит их проблемы, все больше и больше людей будут покидать систему образования.

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