В среду в Монреале могут завыть сирены

В рамках ежегодных тренировок десять компаний будут по очереди включать аварийные сирены на три минуты каждую.
Сирены будут включаться между 9:00 и 15:00 для имитации инцидента, связанного с выбросом токсичного химического вещества.
В случае реальной чрезвычайной ситуации звуковой сигнал служит для людей сигналом к выполнению следующих действий:
- Быстро войдите в ближайшее здание
- Закройте двери, окна и вентиляцию
- Не забирайте детей из школы, чтобы не подвергать опасности себя или своих детей, перемещаясь по зараженной местности
- Не блокируйте телефон
- Следуйте инструкциям властей
Согласно пресс-релизу администрации Монреаля, ответственные за потенциально опасные школы и детские сады Монреаля (CPE) осведомлены о подобных мероприятиях и знают о мерах предосторожности, которые необходимо принять в случае утечки токсинов.
“Таким образом, они в состоянии позаботиться о детях и обеспечить их благополучие в подобной ситуации”, – говорится в пресс-релизе.
Цель тестирования – убедиться в том, что оборудование работает должным образом, и обучить жителей близлежащих районов тому, как защитить себя.
“Безопасность наших граждан является приоритетом, и общественность должна быть готова отреагировать в случае выброса токсичного продукта. Вот почему мы действуем на опережение, совместно с промышленностью, координируя технические испытания, чтобы повысить осведомленность жителей потенциально пострадавших районов”, – пояснил Ален Вайланкур, ответственный за общественную безопасность в исполнительном комитете Монреаля.
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