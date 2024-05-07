В среду в Монреале могут завыть сирены

Не волнуйтесь, это всего лишь рабочий момент. Если вы живете или работаете в Монреале, в среду вы можете услышать предупреждающие сигналы сирены.

В рамках ежегодных тренировок десять компаний будут по очереди включать аварийные сирены на три минуты каждую.

Сирены будут включаться между 9:00 и 15:00 для имитации инцидента, связанного с выбросом токсичного химического вещества.

В случае реальной чрезвычайной ситуации звуковой сигнал служит для людей сигналом к выполнению следующих действий:

Быстро войдите в ближайшее здание

Закройте двери, окна и вентиляцию

Не забирайте детей из школы, чтобы не подвергать опасности себя или своих детей, перемещаясь по зараженной местности

Не блокируйте телефон

Следуйте инструкциям властей

Согласно пресс-релизу администрации Монреаля, ответственные за потенциально опасные школы и детские сады Монреаля (CPE) осведомлены о подобных мероприятиях и знают о мерах предосторожности, которые необходимо принять в случае утечки токсинов.

“Таким образом, они в состоянии позаботиться о детях и обеспечить их благополучие в подобной ситуации”, – говорится в пресс-релизе.

Цель тестирования – убедиться в том, что оборудование работает должным образом, и обучить жителей близлежащих районов тому, как защитить себя.

“Безопасность наших граждан является приоритетом, и общественность должна быть готова отреагировать в случае выброса токсичного продукта. Вот почему мы действуем на опережение, совместно с промышленностью, координируя технические испытания, чтобы повысить осведомленность жителей потенциально пострадавших районов”, – пояснил Ален Вайланкур, ответственный за общественную безопасность в исполнительном комитете Монреаля.

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