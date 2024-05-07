Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В среду в Монреале могут завыть сирены
Фото: https://bloknot-volgodonsk.ru/

В среду в Монреале могут завыть сирены

Степан Артемьевский Май 7, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи В среду в Монреале могут завыть сирены отключены 11 Просмотров

Не волнуйтесь, это всего лишь рабочий момент. Если вы живете или работаете в Монреале, в среду вы можете услышать предупреждающие сигналы сирены.

 

В рамках ежегодных тренировок десять компаний будут по очереди включать аварийные сирены на три минуты каждую.

Сирены будут включаться между 9:00 и 15:00 для имитации инцидента, связанного с выбросом токсичного химического вещества.

В случае реальной чрезвычайной ситуации звуковой сигнал служит для людей сигналом к выполнению следующих действий:

  • Быстро войдите в ближайшее здание
  • Закройте двери, окна и вентиляцию
  • Не забирайте детей из школы, чтобы не подвергать опасности себя или своих детей, перемещаясь по зараженной местности
  • Не блокируйте телефон
  • Следуйте инструкциям властей

Согласно пресс-релизу администрации Монреаля, ответственные за потенциально опасные школы и детские сады Монреаля (CPE) осведомлены о подобных мероприятиях и знают о мерах предосторожности, которые необходимо принять в случае утечки токсинов.

“Таким образом, они в состоянии позаботиться о детях и обеспечить их благополучие в подобной ситуации”, – говорится в пресс-релизе.

Цель тестирования – убедиться в том, что оборудование работает должным образом, и обучить жителей близлежащих районов тому, как защитить себя.

“Безопасность наших граждан является приоритетом, и общественность должна быть готова отреагировать в случае выброса токсичного продукта. Вот почему мы действуем на опережение, совместно с промышленностью, координируя технические испытания, чтобы повысить осведомленность жителей потенциально пострадавших районов”, – пояснил Ален Вайланкур, ответственный за общественную безопасность в исполнительном комитете Монреаля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*