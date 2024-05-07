Министра транспорта Квебека встретился с мэрами по вопросу дефицита общественного транспорта

В понедельник на встрече министра транспорта Женевьев Гильбо и мэров, отвечающих за транспортные службы, не было обсуждено никаких иноваций, поскольку не было достигнуто согласия по цифрам дефицита.

“Чтобы найти решение проблем с финансированием, нам нужно работать на основе общих и точных цифр, потому что речь идет о деньгах налогоплательщиков. Министр подтвердил это”, – сказал директор по коммуникациям Guilbault Максим Рой.

На прошлой неделе правительство заявило, что готово покрыть потери от оплаты проезда, связанные со снижением пассажиропотока после пандемии (то, что оно называет циклическим дефицитом), но не структурным дефицитом.

Однако некоторые транзитные компании сталкиваются не с циклическим дефицитом, а только со структурным, и правительство теперь, похоже, готово найти способ помочь и им.

“Мы также подтвердили наше желание обеспечить предсказуемость, приняв осенью этого года решение о суммах на ближайшие годы, как только получим результаты аудита. Избранные представители согласились с необходимостью решить вопрос о дефиците бюджета на 2025 год к лету. Дальнейшие встречи состоятся в ближайшие недели”, – сказал Рой.

В понедельник сообщество Метрополитен Монреаля заявило, что приветствует открытость министра и “считает это началом продолжающегося разговора о финансировании общественного транспорта”.

Заседание, состоявшееся в понедельник, проходило в период особенно напряженных отношений между городами и правительством.

Две недели назад Гильбо вызвала бурю негодования, заявив, что управление общественным транспортом не входит в компетенцию государства. Ее комментарии вызвали лавину критики. Мэр Квебека Бруно Маршан заявил, что потерял доверие к Гильбо и что у нее нет дальновидности.

Премьер-министр Франсуа Лего пошел дальше своего министра, заявив, что мэрам было легче “просить милостыню” у правительства Квебека, “чем навести порядок в своих расходах”.

Мэры пытаются найти решение проблемы серьезного дефицита, с которым сталкиваются их транспортные компании, и рассматривают несколько сценариев, включая сокращение услуг.

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