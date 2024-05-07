Квебек намерен ограничить сдачу спермы с одного донора

Квебек рассматривает возможность ужесточения правил в отношении донорства спермы в провинции после выхода документального фильма, в котором рассказывается, что трое мужчин из одной семьи стали отцами сотен детей.

В серии материалов Noovo Info под названием “100 детей” было показано, что эта троица служила донорами спермы для женщин по всему Квебеку, которые пытались забеременеть посредством искусственного оплодотворения.

Директор департамента общественного здравоохранения Квебека доктор Люк Буало сказал в интервью Noovo Info в понедельник, что он был шокирован документальным фильмом.

Он сказал, что хотел бы свести к минимуму риски, связанные с искусственным оплодотворением, установив максимальное количество сдаваемого материала на одного донора, что уже сделали другие страны, включая Францию, Нидерланды и Бельгию.

Согласно документальному фильму журналистов Мари-Кристин Бержерон и Максима Ландри, трое мужчин из Квебека стали родителями по меньшей мере 600 детей. Двое из доноров также являются носителями редкого наследственного заболевания печени, которое может передаться детям.

“В Канаде этого тоже никто не ожидал. Это новая ситуация”, – сказал Буало, добавив, что он ведет переговоры со своими коллегами из Министерства здравоохранения Канады об установлении новых лимитов для доноров.

Буало также сказал, что общественное здравоохранение изучает, как оно может информировать вовлеченных матерей, а также их детей, чтобы они знали, что они генетически связаны с сотнями сводных братьев и сестер, чтобы снизить риск кровосмешения.

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