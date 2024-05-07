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Новости В результате поножовщины в Монреале мужчина оказался в больнице
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В результате поножовщины в Монреале мужчина оказался в больнице

Виктория Христова Май 7, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи В результате поножовщины в Монреале мужчина оказался в больнице отключены 2 Просмотров

25-летний мужчина находится в больнице после ножевого ранения. Инцидент произошел в районе Розмонт-Ла-Петит-Патриш в Монреале.

 

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 5 часов утра во вторник по поводу инцидента на углу улицы Бобьен и 29-го авеню.

“Когда полиция прибыла на место происшествия, они обнаружили пострадавшего, который был в сознании и получил ранение в верхнюю часть тела острым предметом”, – сказала представитель полиции Монреаля Кэролайн Шеврефис.

Он был доставлен в больницу, и считается, что его жизни ничего не угрожает.

“Между жертвой и подозреваемым возник конфликт. Нападавший после того, как ранил жертву, скрылся с места происшествия”, – отмечает Шеврефиль.

В этом районе был установлен периметр безопасности, позволяющий следователям осмотреть место происшествия. Задержаний произведено не было.

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