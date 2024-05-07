Учреждена исследовательская премия в честь мужчины из Квебека, умершего от рака

В понедельник Самане Поурс и ее 11-месячная дочь Ника прогуливались по залам Медицинского центра университета Макгилла (MUHC), который когда-то был для них домом.

Ника провела там первые два месяца своей жизни, пока ее отец, Суран Норузи, проходил курс лечения от саркомы.

“Мы никогда не представляли себе, как будет выглядеть ваша беременность и рождение первенца, но такова жизнь”, – сказал Пурсаман.

Норузи умер в июле, но память о нем продолжает жить благодаря премии Sooran Noroozi за исследование саркомы, которая предусматривает выплату 10 000 долларов молодому исследователю.

Первым получателем помощи стал доктор Джозеф Петручелли, у которого большие планы по изменению методов оказания медицинской помощи пациентам.

“Мы проводим исследования с использованием генеративного ИИ, чтобы предсказать траектории развития болезни и выяснить, каковы будущие потребности наших сегодняшних пациентов”, – сказал Петручелли.

Два года назад у Норузи была диагностирована саркома – болезненное онкологическое заболевание, поражающее кости и мышцы.

Его лечащий врач того времени вспоминает удивительную историю этой семьи.

“У нас в больнице никогда не было пациента, который проходил бы химиотерапию, в то время как его жена рожала”, – сказал доктор Рами Салех, врач-онколог. “Кроме того, она пребывала на одном этаже с онкологическими больными”.

Норузи был инженером-химиком, который любил науку. Награда была вручена в его день рождения, и его жена уверена, что Суран был бы в восторге.

“Ему бы очень понравилось, как мы празднуем это событие”, – сказал Пурсаман. “Таким образом, мы делаем шаг вперед в развитии науки, которой он был большим поклонником”.

Самане планирует ежегодно собирать деньги, чтобы обеспечить сохранение наследия своего мужа и помочь другим семьям, борющимся с саркомой.

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