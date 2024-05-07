Члены пропалестинского лагеря говорят, что на встрече с представителями Макгилл достигнут прогресс

Пропалестинские протестующие, разбившие палаточный лагерь у Монреальского университета Макгилла, говорят, что они не приблизились к тому, чтобы снести свои палатки после встречи с представителями школьной администрации.

Представители Campment провели пресс-конференцию после встречи и заявили, что университет не предоставил четких сроков или процесса для удовлетворения их требований.

Протестующие требуют, чтобы университет вышел из состава компаний, которые, по их словам, “причастны к оккупации Израилем Палестины”, и разорвал связи с израильскими учреждениями.

27 апреля протестующие огородили территорию с десятками палаток на нижнем поле университета Макгилла после волны аналогичных протестов в кампусах в Соединенных Штатах.

Представители, которые назвали себя членами организации “Солидарность за права человека в Палестине” и организации “Независимые еврейские голоса”, говорят, что протестующие планируют сохранять и расширять свой лагерь до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Представитель McGill заявила в воскресенье, что продолжает работать усердно и добросовестно со всеми заинтересованными сторонами.

На прошлой неделе президент McGill Дип Сайни предложил провести “форум с членами сообщества McGill”, чтобы обсудить их требования, но только при условии, что они уберут палатки.

Представители SPHR McGill и Independent Jewish Voices, которые отказались назвать себя, поскольку, по их словам, опасались притеснений или репрессий со стороны университета, заявили, что встреча состоялась в понедельник после того, как студенты представили список четких требований.

“Эта пресс-конференция состоялась после встречи с руководством McGill, на которой они пообещали представить коалиции конкретное предложение, но они не смогли представить конкретный процесс и четкие сроки”, – сказала член SPHR McGill, которая назвала себя палестинской студенткой.

Студент сказал, что протестующие “устойчивы и полны решимости поддерживать и расширять этот лагерь до тех пор, пока наши требования не будут выполнены”, добавив, что они открыты для продолжения диалога с учебным заведением.

На пресс-конференции к членам лагеря присоединились члены организации “Матери могавков”, которые проживают на территории могавков Канаваке, а также поддерживающие их преподаватели.

Дэниел Шварц, доцент кафедры русского и немецкого кино в университете Макгилла, выступил от имени, по его словам, растущего числа профессоров, выступающих против военной кампании Израиля против ХАМАСА в Газе.

“Как профессора Макгилла, мы решительно выступаем против неустанной кампании администрации нашего университета против студентов, которые работают над тем, чтобы остановить геноцид в Палестине и добиться справедливости путем прекращения оккупации”, – сказал он.

Пресс-конференция состоялась вскоре после того, как ХАМАС объявил, что принял предложение Египта и Катара о прекращении огня. Но протестующие в лагере студенты заявили, что их пресс-конференция не имела к этому отношения, добавив, что их требования касаются вывода инвестиций, а не прекращения огня.

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