Ипотечные стресс-тесты блокируют пути к приобретению жилья, говорит экономист

По словам экономиста-консультанта из Торонто Уилла Даннинга, жесткие ипотечные стресс-тесты в Канаде приносят “больше вреда, чем пользы”.

Даннинг утверждал, что тесты мешают многим канадцам сделать выгодный выбор жилья и усугубляют кризис с предложением жилья в Канаде.

Анализ Даннинга показывает, что совокупное влияние изменений в ипотечном регулировании, произошедших с 2022 года, привело к 10%-ному снижению числа покупок вторичного жилья, что потенциально может привести к потере сотен тысяч продаж. По его оценке, это также привело к сокращению числа строящихся новых домов на 200 000 единиц, что еще больше усугубило кризис предложения жилья в Канаде.

Для проведения стресс-тестов требуется, чтобы новые ипотечные заемщики соответствовали требованиям по ставке, на 2% превышающей фактическую процентную ставку по договору. Например, кредиторы должны протестировать новую ипотеку по ставке 7,5%, несмотря на то, что обычная текущая ставка составляет 5,5%.

Несмотря на резкое повышение процентных ставок за последние два года, число канадцев, испытывающих трудности с ипотекой, практически не изменилось. По данным Канадской ассоциации банкиров, по состоянию на декабрь только 0,18% заемщиков просрочивали свои платежи на три и более месяцев.

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