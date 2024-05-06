В Лонгее были слышны выстрелы…

Полиция Лонгея (SPAL) проводит расследование после того, как поздно вечером в среду в секторе Вье-Лонгей раздалась стрельба.
По данным полиции, в 11:30 на Луиз-стрит недалеко от Чамбли-роуд была слышна стрельба.
“Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила на земле гильзы”, – сказал представитель полиции Лонгея Гислен Вальер.
Сообщений о пострадавших не поступало, арестов не производилось.
Это второй подобный инцидент в этом районе с субботы.
Вальер говорит, что полиция все еще работает над установлением связи между этими событиями.
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