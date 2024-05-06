Папа провозглашает путь к единству для всей Церкви

Единство внутри христианской общины и единство всей Церкви будет расти только по мере того, как верующие будут учиться приближаться к Иисусу и честно исследовать, слушают ли они Святого Духа или свои собственные предпочтения, сказал Папа Франциск лидерам всемирного Англиканского сообщества.

Приветствуя англиканского архиепископа Кентерберийского и патриарха Англиканского сообщества Джастина Уэлби в Ватикане, Франциск сказал, что “нас просят молиться, слушать друг друга, пытаться понять проблемы друг друга и спрашивать себя, прежде чем спрашивать других, следуем ли мы побуждениям Святого Духа или являемся жертвами индивидуальных или коллективных мнений”. “Нас просят спрашивать самих себя”, – подчеркнул он.

Конечно, Божий взгляд на вещи никогда не основан на разделении, разобщении или прекращении диалога. – Напротив, Божий путь ведет нас к тому, чтобы мы как никогда горячо приняли Господа Иисуса”.

Архиепископ Линда Николс, ректор Англиканской церкви в Канаде, рассказала журналистам, что Франциск прочитал свою речь аудитории и уделил время ответам на вопросы лидеров. По словам Николса, вопросы позволили Папе “рассказать о своей собственной страсти к служению, о единстве в многообразии, о гармонии и в некотором роде сказать, что “война – это всегда, всегда, всегда поражение””.

Англиканские архиепископы – это старшие епископы, архиепископы или председательствующие епископы 42 англиканских церквей, которые встречаются каждые два года.

Пресс-секретарь Англиканского сообщества сообщил, что в Риме присутствуют 32 епископа, но некоторые из них не смогли присутствовать на встрече, а другие отказались от участия в ней в знак протеста против решения Англиканского сообщества благословить однополые браки.

Конференция епископов, проходившая с 26 апреля по 3 мая, включала в себя первое групповое паломничество в Рим. В рамках поездки проводились ежедневные библейские занятия по Деяниям апостолов, посвященные лидерству и тому, что значит делиться и свидетельствовать о миссии, а также паломничество в собор Святого Петра, к гробнице Святого Петра и гробнице Святого Павла.

В ходе встречи принцы также рассмотрели документы о структуре и процессе принятия решений в Англиканском сообществе, а также предложения по устранению разногласий и разногласий внутри Церкви.

Папа Франциск сказал, что пасхальное чтение из Деяний апостолов напоминает всем христианам о радостях и трудностях, с которыми сталкивалась христианская община с момента своего зарождения.

“Среди множества славных страниц, рассказывающих о вере и братстве, о мужестве перед лицом гонений, о распространении евангельской радости и откровении язычникам, священный автор часто не скрывает моментов напряжения и непонимания, возникающих из-за слабости апостолов и их разных подходов к отношениям с прошлой традицией”, – сказал он.

Тем не менее, Папа выразил урок, что Святому Духу необходимо позволить действовать в сердцах людей и общества.

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