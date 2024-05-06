Земля в Канаде стоит дороже, чем в США

Цены на сельскохозяйственные угодья на границе США и Канады сильно различаются. Саскачеван на юго-востоке Канады и Северная Дакота на северо-западе США имеют схожие типы почв и условия произрастания. Фермеры выращивают одни и те же культуры: канолу, яровую пшеницу и другие зерновые. В то же время цены на землю существенно различаются.

В 2019 году цена на землю в Дакоте составляла 1640 долларов за акр или 4053 доллара за гектар; в 2021 году – 1740 долларов за акр или 4300 долларов за гектар; в 2023 году – 1932 доллара за акр или 4774 доллара за гектар; в 2026 году – 1932 доллара за акр или 4774 доллара за гектар.

В Саскачеване в 2019 году она составляла $1843 за акр и $4554 за гектар; в 2021 году – $2200 за акр и $5436 за гектар; в 2023 году – $2900 за акр и $5436 за гектар.

Разница в цене увеличивается с каждым годом: В 2021 году земля в Саскачеване стоила на 203 доллара за акр дороже, чем в США, а в 2023 году – уже 968 долларов за акр или 2392 доллара за гектар. Разница составляет 33 процента.

Земля на северо-западе Северной Дакоты относительно дешева по сравнению с остальной частью штата: В период с 2019 по 2024 год средняя цена на сельскохозяйственные угодья в юго-восточной части Северной Дакоты увеличится на 1300 долларов, с 2928 до 4235 долларов за акр.

Кукуруза и соя изменили динамику развития Северной Дакоты. Чтобы окупить их, нужно выращивать кукурузу, сою, сахарную свеклу и картофель”, – говорит Брайон Перман, специалист по финансированию сельского хозяйства в NDSU.

И в Саскачеване, и в Северной Дакоте есть ограничения на владение землей. В Саскачеване только канадцы могут покупать сельскохозяйственные угодья. В провинции запрещено владеть землей компаниям, зарегистрированным на бирже, и пенсионным фондам.

В соседнем штате Северная Дакота компаниям и организациям разрешено приобретать землю в “ограниченных обстоятельствах”. К ним относятся члены семьи и кооперативы.

В 2022 году компания, принадлежащая Биллу Гейтсу, купила картофельную ферму площадью 2 100 акров (849 га) недалеко от Графтона, Северная Дакота, за 13 миллионов долларов. Хотя покупка вызвала недовольство некоторых фермеров штата, генеральный прокурор Северной Дакоты одобрил сделку.

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