В Канаде бастуют железнодорожники. Фермеры в отчаянии

Более 95 % работников железных дорог Canadian National и Canadian Pacific в Канзас-Сити проголосовали за забастовку, что возмутило канадских фермеров.

Начало забастовки запланировано на 22 мая. Ассоциация производителей зерна Канады (GGC) заявила, что забастовка может привести к серьезным сбоям в работе канадского сельского хозяйства и экономики.

Наша деятельность тесно связана с железнодорожными перевозками. Мы экспортируем наши товары и зерно по железной дороге”, – сказал Андре Харп, президент ассоциации фермеров.

Забастовка на железной дороге – это самое главное, чего сейчас нужно избежать. Начался критический посевной сезон. Задержки с поставками напрямую влияют на прибыль и могут привести к огромным потерям для всего сельскохозяйственного сектора”, – добавил фермер.

По данным организации, 94% зерна в Канаде перевозится по железной дороге. В случае забастовки элеваторы не смогут принимать зерно, что приведет к задержкам платежей и экономическим трудностям.

Харп отметил, что в июне 2023 года Канада экспортировала более 2,6 млн тонн зерна, и GGC заявила, что забастовка может привести к потере 35 млн долларов в день, и “призвала профсоюзы и железнодорожные компании к пересмотру условий”.

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