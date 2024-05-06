В Канаде бастуют железнодорожники. Фермеры в отчаянии

Начало забастовки запланировано на 22 мая. Ассоциация производителей зерна Канады (GGC) заявила, что забастовка может привести к серьезным сбоям в работе канадского сельского хозяйства и экономики.
Наша деятельность тесно связана с железнодорожными перевозками. Мы экспортируем наши товары и зерно по железной дороге”, – сказал Андре Харп, президент ассоциации фермеров.
Забастовка на железной дороге – это самое главное, чего сейчас нужно избежать. Начался критический посевной сезон. Задержки с поставками напрямую влияют на прибыль и могут привести к огромным потерям для всего сельскохозяйственного сектора”, – добавил фермер.
По данным организации, 94% зерна в Канаде перевозится по железной дороге. В случае забастовки элеваторы не смогут принимать зерно, что приведет к задержкам платежей и экономическим трудностям.
Харп отметил, что в июне 2023 года Канада экспортировала более 2,6 млн тонн зерна, и GGC заявила, что забастовка может привести к потере 35 млн долларов в день, и “призвала профсоюзы и железнодорожные компании к пересмотру условий”.
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