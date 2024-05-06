Премьер-министр Трюдо обращает внимание на растущую поляризацию в демократических странах

Министр также обратил внимание на проблему белого национализма и деятельность пропагандистов теории заговора.

Во время общения с журналистами в Гамильтоне 3 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил обеспокоенность растущим разделением и поляризацией общества в демократических странах.

“Во всем мире, в демократических странах, мы наблюдаем растущую поляризацию и раскол.

Действительно, все больше и больше экстремистских голосов вступают в политические дебаты, и это происходит в то время, когда демократия во всем мире находится в упадке”.

Министр также обратил внимание на проблему белого национализма и деятельность пропагандистов теории заговора.

В связи с этим он раскритиковал Пьера Пуальевра, лидера оппозиционной Консервативной партии Канады, за то, что тот не выступил с публичным осуждением этих движений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.