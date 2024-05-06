KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Емеля». Финал сезона!

Капитан полиции по прозвищу Емеля, известный своим своеобразным характером и харизмой, берется за расследование сложных дел вместе с капитанами Васиным и Долбуновым, а также экспертом-криминалистом Лихачевой. Начальство не одобряет его своевольное поведение и предсказуемость, однако его эффективная работа заставляет начальство закрыть глаза на его непростой характер.

Видеотека START – Фильм «Любовь со второго взгляда». Премьера!

В романтической комедии, созданной сценаристкой «Поехавшей» Марией Масловой, рассказывается о поисках любви в виртуальном мегаполис. Данила и Олеся, состоящие в браке уже десять лет, ощущают, что их отношения потеряли свежесть. Устав от недопонимания и проблем, они решают тайно зарегистрироваться в приложении для знакомств, скрывая свои настоящие имена и лица под аватарами. В симуляции идеальные версии самих себя позволяют пережить невероятные романтические сценарии, даже если они не подозревают, что влюблены друг в друга.

Видеотека Premier – Фильм «Ненормальный». Премьера!

Восьмилетний мальчик по имени Коля страдает от серьезного заболевания. Его мать все больше сомневается в том, что его состояние когда-либо улучшится, и он сможет вести нормальную жизнь. Однако ситуация начинает меняться, когда в их дом приходит инженер по имени Юрий. Он решает использовать специальный комплекс упражнений, который помогает мальчику постепенно восстановиться. Вскоре Коля обнаруживает в себе удивительный музыкальный талант и начинает учиться игре на фортепиано. Спустя несколько лет подросший Коля отправляется вместе с Юрием на международный конкурс пианистов в Шанхае, где их ждут неожиданные встречи и важные события.

Видеотека START – Мультфильм «Мальчик-дельфин»

Видеотека START предлагает посмотреть мультфильм «Мальчик-дельфин». Он рассказывает о дельфинёнке по имени Снежок, который однажды находит чудом спасшегося после катастрофы мальчика. Герои становятся настоящими друзьями, но не всем это нравится. Коварный Осьминог, которому удалось подчинить сознание морских жителей, прогоняет мальчика, и теперь ему предстоит учиться жить на суше, а также искать разгадку собственного происхождения вместе с капитаном Мурваридом и Снежком.



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