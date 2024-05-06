Microsoft запрещает полиции США шпионить с помощью ее ИИ

Компания Microsoft запретила полиции использовать сервисы искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания лиц. Споры о законности слежки за гражданами США начались после того, как компания Axon, производитель носимых на теле камер для полиции и военных, заявила, что ее новые продукты будут работать с помощью GPT-4.

Журналисты предположили, что сервис может работать через службу Microsoft Azure OpenAI.

В ответ компания заявила, что не разрешает правоохранительным органам использовать инструменты искусственного интеллекта для этих целей.

TechCrunch отметил, что Microsoft срочно внесла изменения в условия предоставления услуг Azure. В частности, она запретила использовать “технологию распознавания лиц в реальном времени” в мобильных камерах.

Сервис Azure OpenAI стал доступен правительственным организациям в феврале.

После публикации статьи TechCrunch компания Microsoft уточнила, что запрет распространяется только на распознавание лиц в США, но не на другие страны.

В начале апреля стало известно, что Microsoft предложила американским военным использовать нейросеть DALL-E в качестве боевого инструмента.

Согласно опубликованной презентации, служба могла бы использовать ее для создания обучающих изображений для систем управления боем.

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