Маск предсказывает конец доллара, если США не разберутся с госдолгом

Бизнесмен Илон Маск написал в социальной сети X, что доллар станет бесполезным, если США не разберутся со своим государственным долгом. Доллар станет бесполезным, если не разобраться с национальным долгом”.

Бизнесмен отметил, что необходимо хотя бы замедлить рост государственного долга.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2024 году госдолг США превысит 123 процента ВВП, а затем продолжит расти и в 2029 году составит около 134 процентов ВВП.

Исполнительный директор МВФ в России Алексей Мозин заявил, что богатые страны, в том числе США, находятся в “отчаянном” положении из-за проблем с госдолгом.

За время президентства Джо Байдена госдолг США достиг небывалого уровня, превысив 34,4 триллиона долларов, по сравнению с 28 триллионами долларов в 2021 году, когда политик вступил в должность.

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