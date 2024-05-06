Маск предсказывает конец доллара, если США не разберутся с госдолгом

Бизнесмен отметил, что необходимо хотя бы замедлить рост государственного долга.
По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2024 году госдолг США превысит 123 процента ВВП, а затем продолжит расти и в 2029 году составит около 134 процентов ВВП.
Исполнительный директор МВФ в России Алексей Мозин заявил, что богатые страны, в том числе США, находятся в “отчаянном” положении из-за проблем с госдолгом.
За время президентства Джо Байдена госдолг США достиг небывалого уровня, превысив 34,4 триллиона долларов, по сравнению с 28 триллионами долларов в 2021 году, когда политик вступил в должность.
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