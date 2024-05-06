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Новости В Мире Маск предсказывает конец доллара, если США не разберутся с госдолгом
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Илон Маск

Маск предсказывает конец доллара, если США не разберутся с госдолгом

Степан Артемьевский Май 6, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Маск предсказывает конец доллара, если США не разберутся с госдолгом отключены 9 Просмотров

Бизнесмен Илон Маск написал в социальной сети X, что доллар станет бесполезным, если США не разберутся со своим государственным долгом. Доллар станет бесполезным, если не разобраться с национальным долгом”.

 

Бизнесмен отметил, что необходимо хотя бы замедлить рост государственного долга.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2024 году госдолг США превысит 123 процента ВВП, а затем продолжит расти и в 2029 году составит около 134 процентов ВВП.

Исполнительный директор МВФ в России Алексей Мозин  заявил, что богатые страны, в том числе США, находятся в “отчаянном” положении из-за проблем с госдолгом.

За время президентства Джо Байдена госдолг США достиг небывалого уровня, превысив 34,4 триллиона долларов, по сравнению с 28 триллионами долларов в 2021 году, когда политик вступил в должность.

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