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Новости Bunge получила разрешение Канадского бюро по конкуренции на приобретение Viterra
Фото: https://autogear.ru/a

Bunge получила разрешение Канадского бюро по конкуренции на приобретение Viterra

Виктория Христова Май 6, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Bunge получила разрешение Канадского бюро по конкуренции на приобретение Viterra отключены 1 Просмотров

В отчете содержится вывод об отсутствии особых проблем с конкуренцией в Восточной и Западной Канаде в отношении закупок зерна, работы портовых терминалов, продажи муки, рафинированных нефтепродуктов и большинства специальных нефтепродуктов.

Компании Bunge и Viterra объявили о том, что Бюро по конкуренции Канады завершило рассмотрение предложенного компанией Bunge приобретения Viterra и представило министру транспорта рекомендательный отчет, не имеющий обязательной силы.

Как отмечается в рекомендательном отчете, обе компании ведут взаимодополняющую деятельность на рынках с большим количеством активных конкурентов.

В отчете содержится вывод об отсутствии особых проблем с конкуренцией в Восточной и Западной Канаде в отношении закупок зерна, работы портовых терминалов, продажи муки, рафинированных нефтепродуктов и большинства специальных нефтепродуктов.

Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2024 года при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов.

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