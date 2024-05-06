Bunge получила разрешение Канадского бюро по конкуренции на приобретение Viterra

В отчете содержится вывод об отсутствии особых проблем с конкуренцией в Восточной и Западной Канаде в отношении закупок зерна, работы портовых терминалов, продажи муки, рафинированных нефтепродуктов и большинства специальных нефтепродуктов.

Компании Bunge и Viterra объявили о том, что Бюро по конкуренции Канады завершило рассмотрение предложенного компанией Bunge приобретения Viterra и представило министру транспорта рекомендательный отчет, не имеющий обязательной силы.

Как отмечается в рекомендательном отчете, обе компании ведут взаимодополняющую деятельность на рынках с большим количеством активных конкурентов.

В отчете содержится вывод об отсутствии особых проблем с конкуренцией в Восточной и Западной Канаде в отношении закупок зерна, работы портовых терминалов, продажи муки, рафинированных нефтепродуктов и большинства специальных нефтепродуктов.

Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2024 года при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.