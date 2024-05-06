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Новости Американский университет устанавливает новую политику выборов студентов

Американский университет устанавливает новую политику выборов студентов

Степан Артемьевский Май 6, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Американский университет устанавливает новую политику выборов студентов отключены 9 Просмотров

29 апреля издание Post-Millennial сообщило, что Калифорнийский университет в Сан-Диего решил распрощаться с принципом отбора на основе академической успеваемости на востребованные факультеты. Университет объявил, что изменит условия конкурсного отбора на востребованные факультеты в области науки, технологий и инженерии (так называемые “селективные факультеты”). Новые критерии не зависят от оценок студентов.

 

Начиная с лета 2025 года, для определения студентов, которые будут заполнять вакансии на определенных факультетах, будет введена балльная система, учитывающая средний балл успеваемости, а также социально-экономический статус студента и уровень образования его родителей.

Как сообщается на сайте университета, студенты по-прежнему должны будут сдавать некоторые основные предметы, необходимые для выбранной ими специальности, с оценкой C или выше. Затем, как сообщает пресс-служба университета, студенты должны будут получить оценки выше среднего по основным факультативам, проживать в Калифорнии до поступления в колледж, иметь право на получение Pell Grants (гранты, предоставляемые студентам с низким уровнем дохода, если доход семьи родителей студента ниже определенной суммы), а студентам, чьи родители не посещали колледж, будет начисляться дополнительный балл.

Конкурсное место заполняется студентом, набравшим наибольшее количество баллов. Студенты, сдавшие свои предыдущие предметы на тройку, но чьи родители бедны и необразованны, получат преимущество перед студентами, сдавшими на пятерку, но чьи родители образованны и, следовательно, имеют более высокий доход и с большей вероятностью не являются бедняками.

Среди предметов, набранных таким образом, – наука о данных, общественное здравоохранение, биоинженерия, компьютерные науки и инженерия, электрическая и компьютерная инженерия, механическая и аэрокосмическая инженерия, а также все предметы в Школе биологических наук.

Следует напомнить, что талантливые студенты часто попадали на самые популярные специальности в университетах, определяемые их академической успеваемостью. Новый подход оттолкнул лучших студентов, и аэрокосмическая промышленность (или компьютерная инженерия) в США выиграла у студентов, чьи семьи были бедными и жили в Калифорнии.

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