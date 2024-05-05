Монреаль расследует участившиеся случаи поножовщины

Полиция Монреаля была вызвана для расследования двух случаев поножовщины рано вечером в среду в Розмонт-Ла-Петит-Патрис и Кот-де–Неж-Нотр-Дам-де-Грас. Полиция была вызвана на место инцидента недалеко от пересечения улицы Кот-де-Неж и авеню Эпплтон после того, как, по словам полиции, около 17 часов вечера они получили несколько звонков в службу 911 о человеке, получившем травму острым предметом.

Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили 37-летнего мужчину с резаной раной в верхней части тела. Когда его отправили в больницу, он был в сознании. По словам полиции, информации о его состоянии не поступало.

На месте происшествия была задержана 62-летняя женщина, которая была доставлена для допроса. Согласно предварительной информации, собранной полицией, между мужчиной и женщиной произошел конфликт, после чего на него было совершено нападение с применением ножа.

Подозреваемый и жертва были знакомы друг с другом. Расследование продолжается.

Примерно через полтора часа в службу 911 поступил звонок о мужчине, раненном “острым предметом” недалеко от угла улиц д’Ибервиль и Журден. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили 25-летнего мужчину также с резаной раной верхней части тела. Он был отправлен в больницу.

27-летний мужчина также обратился в полицейский участок в Розмонт-Ла-Петит-Патри с раной верхней части тела, которая, по словам полиции, была получена в результате применения физической силы. Он был отправлен в больницу в состоянии, не представляющем угрозы для жизни.

Полиция полагает, что мужчины знают друг друга и что конфликт произошел в жилом доме на площади Базиля Патенода. Расследование продолжается.

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