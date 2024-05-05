Канадские рабочие Airbus A220 одобрили сделку, положив конец опасениям локаута

Канадские рабочие по сборке самолетов Airbus A220 одобрили пятилетний контракт более чем тремя четвертями голосов “за”, сообщил их профсоюз поздно вечером в среду, что положило конец опасениям о локауте на заводе производителя самолетов в Монреале.

Одобрение сделки было получено после того, как около 1300 работников компании A220 в Монреале, представленных Международной ассоциацией машиностроителей и профсоюзом работников аэрокосмической отрасли (IAM), согласились на примирение после отклонения двух предыдущих предложений и предварительного соглашения с профсоюзными лидерами, которое было отклонено членами профсоюза.

Работники, чей последний контракт закончился в декабре 2023 года, получат повышение заработной платы на 23% в течение пяти лет, улучшенный доступ к групповому страхованию и увеличение вечерних премий, что будет стимулировать работу в более поздние смены.

Профсоюз также пытался добиться улучшения баланса между работой и личной жизнью, поскольку некоторые работники безуспешно добивались введения четырехдневной рабочей недели для сотрудников дневной смены.

Соглашение предотвратило сбои в работе, которые могли привести к задержкам поставок авиакомпаниям. Представитель министерства труда провинции Квебек отметил, что Airbus “воспользуется своим правом на локаут 2 мая”, если контракт не будет заключен к этой дате.

Канадское подразделение европейского авиастроителя пытается увеличить производство и снизить затраты на убыточный узкофюзеляжный реактивный самолет, который меньше, чем Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

В Airbus заявили, что соглашение будет способствовать лучшему балансу между сменами и передаче знаний между более опытными сотрудниками, которые обычно работают в дневные смены, и теми, кто имеет меньший стаж работы и часто работает в более поздние смены.

“Это условие является важным, поскольку темпы производства A220 растут”, – говорится в заявлении Airbus.

Профсоюзы недавно воспользовались напряженным рынком труда и высокой инфляцией, чтобы выиграть выгодные контракты за столом переговоров по всей Северной Америке, а пилоты авиакомпаний, автопроизводители и другие работники получили большую прибавку к зарплате в 2023 году.

За переговорами Airbus в Канаде внимательно следили руководители IAM в штате Вашингтон, где производственные работники Boeing хотят повысить заработную плату более чем на 40% в течение трех-четырех лет.

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