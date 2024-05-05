Первомайский марш в Монреале привлекает внимание к кризису, связанному с повышением стоимости жизни

Около 1000 человек собрались в среду на площади Сен-Мишель, чтобы отметить Международный день трудящихся, известный всем нам как Первомай. Большая толпа собралась в парке Франсуа Перро во второй половине дня, когда рабочие выступали с речами и держали плакаты с надписью “Объединимся, чтобы наши голоса были услышаны”.

Люди отмечали некоторые успехи, достигнутые работниками государственного сектора в этом году в ходе переговоров с правительством. Но они говорили, что предстоит проделать гораздо больше работы для решения некоторых ключевых проблем, с которыми сталкиваются работники, таких как изменение климата и жилищный кризис — проблем, которые не обязательно связаны с условиями труда, но влияют на них напрямую. Многие из них также были обеспокоены ростом стоимости жизни, заявив, что их заработная плата не поспевает за инфляцией.

Минимальная заработная плата в Квебеке в среду выросла на 50 центов до 15,75 долларов в час. Но собравшиеся сказали, что этого недостаточно для людей, живущих в нестабильной ситуации. Они сказали, что для них было важно выйти и продемонстрировать свою солидарность.

“Общий фронт показывает нам, что единство может привести к некоторым очень хорошим достижениям в нашем коллективном соглашении, но борьба за некоторых наших коллег продолжается. Кроме того, в обществе существует множество других проблем, требующих решения”, – сказала Ариан Бошемин-Пепен, представитель APTS в провинции в Университетском центре Макгилла (CUSM).

“То, что мы видим на местах — все организации, профсоюзы — это то, что стоимость жизни с каждым месяцем становится все выше, и довольно сложно жить от зарплаты до зарплаты”, – сказал Винсент Шевари, ответственный за политические вопросы и коммуникации в Au bas de l’échelle (ABE), образовательной и пропагандистской группе, которая поддерживает работников, не состоящих в профсоюзах, по всему Квебеку.

Группа должна была пройти маршем по улице Жан-Талон в направлении одноименной больницы. Несколько часов спустя другая группа провела шествие по центру Монреаля, что вызвало ожесточенные действия полиции. Полиция сообщила, что “антикапиталистическая демонстрация” началась около Филлипс-сквер около 19:30. Участники взорвали несколько дымовых шашек и забросали улицу дорожными конусами, мусорными баками, знаками и другими предметами, чтобы помешать полицейским, которые следовали за ними.

Около 8 часов вечера группа совершила акты хулиганства в отношении ряда заведений и вооруженное нападение на некоторых сотрудников полиции, что побудило их начать разгонять толпу и распылять перцовые баллончики на протестующих. По состоянию на 9 часов вечера полицейская операция по разгону была завершена. Один человек был арестован, сообщил представитель полиции Мануэль Кутюр, добавив, что по меньшей мере в двух зданиях были разбиты окна.

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