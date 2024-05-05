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Новости Двое мужчин из Квебека из одной семьи стали отцами сотен детей

Двое мужчин из Квебека из одной семьи стали отцами сотен детей

Виктория Христова Май 5, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Двое мужчин из Квебека из одной семьи стали отцами сотен детей отключены 4 Просмотров

Двое мужчин из Квебека из одной семьи стали отцами более 200 детей, согласно новому документальному фильму Noovo Info.

 

“Семейный дуэт” служил донорами спермы для женщин  всей провинции, пытавшихся забеременеть.

Женщины, по-видимому, откликнулись на рекламу в Facebook в рамках онлайн-программы “Параллельная Вселенная” бесплатного донорства спермы, не регулируемой Министерством здравоохранения Канады.

Документальный фильм под названием “100 детей отца” был снят журналистами Мари-Кристин Бержерон и Максимом Ландри.

Они поговорили с матерями, которые пришли в ужас, узнав, что у их детей есть десятки сводных братьев и сестер.

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