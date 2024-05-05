Двое мужчин из Квебека из одной семьи стали отцами сотен детей

“Семейный дуэт” служил донорами спермы для женщин всей провинции, пытавшихся забеременеть.
Женщины, по-видимому, откликнулись на рекламу в Facebook в рамках онлайн-программы “Параллельная Вселенная” бесплатного донорства спермы, не регулируемой Министерством здравоохранения Канады.
Документальный фильм под названием “100 детей отца” был снят журналистами Мари-Кристин Бержерон и Максимом Ландри.
Они поговорили с матерями, которые пришли в ужас, узнав, что у их детей есть десятки сводных братьев и сестер.
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