Атака на средний класс и модель Квебека

Эта мера вызвала бурную реакцию владельцев недвижимости в Квебеке, и в течение нескольких дней петиция с требованием освободить plex от налога собрала более 22 000 подписей.

Эта бурная реакция объясняется серьезностью этой атаки на средний класс, независимо от особенностей, присущих модели жилья в Квебеке. Федеральное правительство утверждает, что хочет взимать плату с ультраличей, в то время как на самом деле его новое налогообложение ущемит мелких землевладельцев и подорвет тесные отношения между домовладельцами и арендаторами.

CORPIQ согласен с принципами распределения богатства, но все же необходимо, чтобы эта мера касалась тех, кто действительно входит в 1% самых богатых.

Если только один раз в своей жизни вы совершите сделку, приносящую прибыль в размере 250 000 долларов, действительно ли вы миллионер ?

Когда правительства меняют правила игры через 20, 30, 40 лет после того, как вы вложили деньги в дуплекс, и сокращают ваш пенсионный фонд, действительно ли вы относитесь к ультраправым ?

В отличие от канадских провинций, квебекцы чаще снимают жилье и живут в небольших кварталах. Около 40 % нашего населения проживает в арендованном жилье, в отличие от 30% в других провинциях. Эта статистика составляет 60 % для острова Монреаль. Помимо того факта, что в Квебеке больше арендаторов, в нем также больше арендодателей. Здесь большинство plex (многоквартирные дома от 2 до 9 квартир) принадлежат инвесторам из Квебека, часто по отдельности или объединенным в ассоциацию. В других частях Канады, в то время как модель владения крупными корпорациями более распространена, арендный парк в основном состоит из больших многоквартирных домов.

Добавляя дополнительный налог к и без того тяжелому бремени мелких землевладельцев в Квебеке, правительства еще больше задушат их, одновременно поощряя покупки крупными корпорациями с более глубокими карманами.

Применение этого повышения коэффициента включения с 50% до 66% прироста капитала было бы серьезным ударом по прибыльности долгосрочного владения арендуемой недвижимостью. Поскольку домовладельцы часто имеют в своем распоряжении только доходы от долгосрочной продажи, чтобы оправдать свое постоянное участие на рынке аренды, этот рост ограничит доступ к собственности мелких землевладельцев. Таким образом, это все, что связано с жильем небольших домовладений и домовладельцев, находящихся поблизости, которые могут рухнуть.

Владельцы недвижимости в Квебеке требуют, чтобы компании plex отказались от этого нового повышения налогов, и CORPIQ направляет свои голоса в правительственные органы. CORPIQ просит встретиться с заместителем премьер-министра Канады и министром финансов Кристией Фриланд, а также с ее коллегой из провинции, министром финансов Эриком Жираром, чтобы оценить это исключение или альтернативы, более благоприятные для среднего класса и модели Квебека. Например, можно было бы взять за образец некоторые страны, которые учитывают продолжительность владения активом при налогообложении прироста капитала.

Владельцы недвижимости хотят, чтобы усилия всех заинтересованных сторон в этой сфере были направлены на поиск решений для урегулирования жилищного кризиса, а не на его усугубление мерами, наносящими ущерб мелким арендодателям, принадлежащим к среднему классу.

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