В школах Квебека должны быть и гендерно-нейтральные туалеты

Министр образования Квебека Бернард Дрейнвилль заявил в среду, что в школах разрешены индивидуальные универсальные или гендерно-нейтральные туалеты, которые будут планироваться при условии, что в них также будут предусмотрены традиционные туалеты для мальчиков и девочек.

Дрейнвилл сделал это заявление в ходе пресс-конференции в преддверии доклада и рекомендаций Квебекского комитета по гендерной идентичности. “Это хорошо сбалансированное решение”, – сказал Дрейнвилл. “Это решение направлено на создание безопасной среды, создающей ощущение благополучия, интимности.

“Это ценности или принципы, на которых мы основали это решение, и мы считаем, что оно хорошо сбалансировано, потому что у вас есть санитарные узлы для мальчиков и девочек, для мужчин и женщин, и у нас будут индивидуальные туалеты для универсального использования”..

Согласно “Официальной газете Квебека”, “центры школьного обслуживания должны обеспечивать наличие индивидуальных, универсальных и доступных туалетов для учащихся, которые нуждаются в них или желают ими воспользоваться. Эти учреждения должны быть подходящими, безопасными и стратегически расположенными для надлежащего надзора”.

Селеста Трианон – директор юридической клиники Juste Trans, оказывающей поддержку транс- и небинарным людям по всему Квебеку. Она считает новую политику, которая допускает только отдельные комнаты смешанного использования, дискриминационной.

“По сути, это раздельный, но равный режим в отношении трансгендерных и небинарных студентов и вообще всех, кто не будет чувствовать себя в безопасности, пользуясь туалетом с разделением полов. Эта директива не решает никаких проблем. Это не соответствует тому факту, что в школьных туалетах происходят нападения, сексуальные домогательства и многое другое”, – сказала она.

По ее словам, эта политика создает больше проблем для трансгендерных и небинарных учащихся, не делая туалетные комнаты более безопасными. 10 мая она организует акцию протеста против этой директивы. Консультативный совет Квебека по гендерной идентичности представит свои рекомендации в декабре, но Дрейнвилл сказал, что он взял на себя обязательства еще до того, как был сформирован комитет, и хотел бы придерживаться их. “Мы держим свое слово и уважаем взятые на себя обязательства”, – сказал он.

Он сказал, что 11 процентов туалетов в школах уже оборудованы для смешанного использования и что этот уровень будет поддерживаться. “Мы не собираемся из-за этого сносить школы”, – сказал он. “Это прагматичное решение, поэтому мы не собираемся проводить капитальный ремонт из-за этого”.

Для тех школ, которые находятся на стадии планирования, если они готовы менее чем на 30 процентов, планы будут изменены, чтобы в них были предусмотрены комнаты для мальчиков, девочек и индивидуальные универсальные туалеты для гендерно-нейтральных учащихся. Те школы, строительство которых превышает запланированные 30 процентов, будут продолжать строиться без изменений.

“Мы убеждены, что эти пространства необходимо сохранить, потому что это вопрос благополучия, это вопрос интимности, это вопрос приватности, и такова наша позиция”, – сказал Дрейнвилл. “Мы придерживаемся этого и очень гордимся этим”.

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