Средняя сумма возврата налогов в Квебеке составляет 1600 долларов

В этом году электронная подача налоговых деклараций о доходах в провинции вновь остается популярной среди жителей Квебека.

Более 92 % деклараций были поданы онлайн.

Таковы результаты оценки доходов Квебека за налоговый сезон для физических лиц.

По состоянию на 30 апреля агентство сообщило о получении 6 165 000 налоговых деклараций.

Агентство также сообщает, что 71% из тех, кто подал свои налоговые декларации за 2023 год на сегодняшний день, получили возмещение, в то время как 22% должны оплатить остаток налогов.

Средняя сумма возмещения составляет 1624 доллара.

Как для федерального правительства, так и для правительства Квебека последним днем подачи налоговых деклараций без начисления штрафов или процентов было 30 апреля.

Только у самозанятых физических лиц и их супругов еще есть время до 17 июня, но крайним сроком для выплаты остатка остается 30 апреля.

Проценты могут начисляться и после этой даты.

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